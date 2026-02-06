El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó este viernes la detención de 30 personas, entre ellas Diego Salazar, alias “El Flaco”, presunto operador de “Los Salazar”, célula delictiva afín al Cártel de Sinaloa, al ejecutar 12 órdenes de cateo de manera simultánea en domicilios de Querétaro.

El funcionario informó que derivado una investigación iniciada hace cuatros meses, con información de inteligencia naval, que incluyó análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, fuerzas federales y estatales, encabezadas por la Marina, realizaron la captura de 21 hombres y nueves mujeres.

Según García Harfuch, Diego Salazar, alias “El Flaco” o “El Joni” coordinaba la venta y distribución de droga en la capital queretana, así como el tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

21 hombres fueron detenidos en Querétaro (05/02/2026). Foto: Especial

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que a los detenidos se les aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, narcóticos, dinero en efectivo, vehículos, teléfonos celulares, dispositivos de almacenamiento de información e inmuebles.

De acuerdo con la investigación del caso, Diego Salazar o Luis Gustavo Agapito Millán, alias "El Flaco" y/o "Jony", líder de la célula delictiva y operador de los "Beltrán Leyva" en la región, coordina la venta y distribución de droga en la capital de Querétaro, así como el reclutamiento de personas para actividades de sicariato enfocadas a la disputa del control territorial, rutas de trasiego o de neutralización de integrantes de grupos antagónicos.

Los domicilios cateados están vinculados al grupo delictivo “Los Salazar”, afín al Cártel de Sinaloa, dedicado a delitos de extorsión, venta de droga y tráfico de armas.

Según autoridades federales, la operación realizada por Marina y SSPC demandó una precisión y sincronización importante ya que se realizaron los cateos de manera simultánea para evitar que esta célula bien organizada pudiera reaccionar.

