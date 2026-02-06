Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, implementado tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar, García Harfuch destacó acciones contra la extorsión en el estado, pero aceptó que “no es una tarea terminada”.

“No es una tarea terminada y falta mucho por hacer”, dijo. Agregó al destacar la coordinación entre dependencia y la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum de reforzar esta estrategia “hasta alcanzar los resultados que esperan los ciudadanos”.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en conferencia de prensa sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL..

Caen mil 218 personas por delitos de alto impacto en Michoacán

Desde el 1 de octubre de 2024 al 15 de enero del 2026, el titular de la SSPC mencionó resultados en Michoacán como la detención de mil 218 personas por delitos de alto impacto; se aseguraron mil 137 armas de fuego; desmantelamiento de 18 laboratorios para la producción de metanfetaminas.

Desde la implementación de la estrategia nacional contra la extorsión, el 6 de julio del 2025, García Harfuch indicó que Michoacán ha registrado “avances sustantivos” en la protección de las familias, los comercios y las actividades productivas, lo que ha permitido la disminución la incidencia de este delito en 13.8%.

Se han recibido 2 mil 812 denuncias en el número 089, lo que permitió iniciar 158 carpetas de investigación, que derivó en 118 personas detenidas por este delito.

Caen mil 218 personas por delitos de alto impacto en Michoacán. Foto: iStock

El secretario de Seguridad mencionó la detención de objetivos prioritarios por extorsión y el desmantelamiento de bandas dedicadas a este delito. Señaló el despliegue de recursos tecnológicos y unidades especializadas para combatir la extorsión, así como un protocolo homologado de atención y capacitación de operadores del 089.

En el marco del Plan Michoacán, entre otras acciones, destacó la detención de 430 personas; se aseguraron 240 armas de fuego; 16 mil 836 cartuchos; 347 vehículos; 53 kilos de material explosivo; y más de 700 kilos de metanfetaminas.

Resaltó el secretario de Seguridad patrullajes en huertos de aguacate e industria cítrica. Mencionó diversas detenciones de generadores de violencia que controlaban cobro de cuotas, robo y violencia en Tierra Caliente, Apatzingán, Pátzcuaro y Morelia.

Entre estas capturas destacan la de responsables de dirigir las actividades y extorsión a los productores de limón y aguacate, distribución de droga, secuestro, homicidio y cobro de piso.

Destacó la detención de César Alejandro “N”, uno de los principales generadores de violencia encargado de recaudar cuotas a productores de limoneros y empresarios, relacionado con “El Bótox” y con el homicidio del productor Bernardo Bravo.

Agregó acciones contra el grupo delictivo "Los Blancos de Troya", principales generadores de violencia que usan drones y artefactos explosivos contra autoridades y grupos antagónicos.

