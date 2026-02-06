Más Información

Sheinbaum habla sobre detención de alcalde de Tequila; "Morena no puede ser paraguas para delinquir", asegura

Gastan menos en vacunación; sólo 21% de lo asignado

"Uno puede cometer errores y ofrecer disculpas", dice Sheinbaum sobre video donde le limpian zapatos a Hugo Aguilar

Candidato secuestrado por Diego Rivera testifica ante FGR cómo fue "levantado" en 2021; lo presionaron para firmar su renuncia

Captan momento en que le limpian los zapatos a Hugo Aguilar; "hecho no representa actuar de la Corte ni como me conduzco", responde

Aeronaves de la Fuerza Aérea de EU aterrizan de emergencia en México, informa la Defensa; rescatan a paciente en Cabo San Lucas

Tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que ni ni otro partido político puede ser “paraguas” para delinquir o para corromperse.

“Además, este alcalde pues es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país”, declaró Sheinbaum Pardo en su de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar.

También comentó que personalmente recibió denuncias del actuar de Rivera Navarro, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Morenista Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco (05/02/2026). Foto: Instagram (@diego_rivera_navarro)
Morenista Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, Jalisco (05/02/2026). Foto: Instagram (@diego_rivera_navarro)

“Se recibieron muchísimas denuncias al gabinete de Seguridad del gobierno de México, y obviamente a la Fiscalía General de la República; denuncias, muchas denuncias ciudadanas y a partir de ahí es que inician la investigación”, dijo la Mandataria federal.

“Hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal”, añadió.

