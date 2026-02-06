Tras la detención del alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que ni Morena ni otro partido político puede ser “paraguas” para delinquir o para corromperse.

“Además, este alcalde pues es de Morena, ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse, eso debe quedar muy claro en el país”, declaró Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 6 de febrero en el 12 Batallón de Infantería de la 21 Zona Militar.

También comentó que personalmente recibió denuncias del actuar de Rivera Navarro, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Se recibieron muchísimas denuncias al gabinete de Seguridad del gobierno de México, y obviamente a la Fiscalía General de la República; denuncias, muchas denuncias ciudadanas y a partir de ahí es que inician la investigación”, dijo la Mandataria federal.

“Hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas que se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal”, añadió.

