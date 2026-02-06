La incidencia delictiva en Michoacán registró una disminución durante 2025, particularmente en el delito de homicidio doloso, de acuerdo con el más reciente informe presentado por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con corte al 31 de diciembre de 2025, la funcionaria explicó que el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad mostró una reducción del 15% al comparar 2024 con 2025, al pasar de 4.1 a 3.5 homicidios diarios.

Este descenso coloca a 2025 como el año con el promedio diario de homicidios más bajo de la última década, al considerar el periodo de 2016 a 2025.

Al desglosar la información de manera mensual, Figueroa Franco detalló que, desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se observa una tendencia clara a la baja. En particular, al comparar octubre de 2025 —previo al arranque del Plan Michoacán— con diciembre del mismo año, se registró una reducción del 30% en el promedio diario de homicidios dolosos, al pasar de 3.48 a 2.45 casos diarios.

En cuanto a los delitos de alto impacto, el informe señala que en 2025 también se reportó una disminución anual del 4% respecto a 2024.

El promedio diario pasó de 18.8 a 18.1 delitos, según las cifras del SESNSP correspondientes al periodo de 2018 a 2025.

El análisis mensual de estos ilícitos, correspondiente a los últimos 16 meses —de septiembre de 2024 a diciembre de 2025—, muestra un incremento inicial, seguido de una etapa de estabilización.

No obstante, a partir del inicio del Plan Michoacán, se observa una tendencia descendente, con una reducción del 20% entre octubre y diciembre de 2025.

