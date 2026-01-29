Más Información

Ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (contra elementos del Ejército Mexicano, deja tres criminales abatidos y dos militares lesionados al estallarles un artefacto explosivo tipo mina.

La ofensiva fue perpetrada por ese grupo criminal, apoyado por, en el lugar conocido como Cerro de Balserías, ubicado en los límites de Tepalcatepec y Aguililla, Michoacán.

En breve más información...

