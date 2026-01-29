Más Información
Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura
Sergio Torres Félix, diputado de MC baleado en Culiacán, es trasladado a un hospital de alta especialidad; continúa delicado
Otorgan suspensión definitiva a exrector de Universidad Autónoma de Campeche; nombramiento de Fanny Guillermo queda sin efecto
Ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra elementos del Ejército Mexicano, deja tres criminales abatidos y dos militares lesionados al estallarles un artefacto explosivo tipo mina.
La ofensiva fue perpetrada por ese grupo criminal, apoyado por Los Viagras, en el lugar conocido como Cerro de Balserías, ubicado en los límites de Tepalcatepec y Aguililla, Michoacán.
