Ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra elementos del Ejército Mexicano, deja tres criminales abatidos y dos militares lesionados al estallarles un artefacto explosivo tipo mina.

La ofensiva fue perpetrada por ese grupo criminal, apoyado por Los Viagras, en el lugar conocido como Cerro de Balserías, ubicado en los límites de Tepalcatepec y Aguililla, Michoacán.

En breve más información...

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov