El Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila decidieron no continuar la alianza que mantenían de cara a la elección para renovar el Congreso estatal en este año.

Ante la conclusión de las fechas para registrar convenios de coalición ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), el PRI y el PAN finalmente no irán juntos debido a la encomienda de la dirigencia nacional del PAN de ir en solitario en esta contienda electoral.

El PRI presentó una coalición junto a la Unión Democrática de Coahuila (UDC). El presidente estatal del tricolor, Carlos Robles y el dirigente estatal de la UDC, Lenin Pérez, encabezaron la entrega del documento de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, acompañados por alcaldes de las distintas regiones del Estado, así como por diputados locales, federales y liderazgos partidistas.

El presidente del PRI, Carlos Robles, subrayó que hoy Coahuila es de los mejores estados para vivir con nuestras familias, por lo que recalcó que el objetivo principal de esta elección es cuidar a Coahuila, que siga la seguridad, el desarrollo, la calidad de vida.

Destacó la importancia de trabajar en unidad, no solo entre partidos, sino con la ciudadanía, los sectores productivos, la sociedad civil y los empresarios, al señalar que la fórmula que ha permitido mantener a Coahuila en los primeros lugares nacionales es el trabajo en equipo.

“Cuando se gobierna en unidad se logran resultados: seguridad, paz, desarrollo económico y calidad de vida. Eso es lo que defendemos y lo que queremos seguir construyendo para que lleguen los mejores programas sociales, así como obras y acciones que generen un verdadero desarrollo para nuestra gente”, señaló.

Por su parte, el dirigente de UDC, Lenin Pérez, expresó que su partido es la verdadera izquierda de este estado, que el partido en el poder a nivel federal le ha fallado a la gente, y que contrario a su ideología roban, mienten y traicionan.

Dijo que México atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia reciente, debido a que los gobiernos de Morena han debilitado y destruido instituciones democráticas, han sumido al país en la peor crisis de inseguridad, y han generado incertidumbre en materia de empleo y desarrollo a partir de malas decisiones tomadas desde los gobiernos morenistas.

En PAN, acatan orden de dirigencia nacional

La presidenta del PAN en Coahuila, Elisa Maldonado, anunció que se encuentran listos para seguir siendo punto de unión entre la ciudadanía y Gobierno.

“Esta vez el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido nos encomendó llevar a cabo este proceso electoral de manera particular, en el partido acatamos y respetamos y es por eso que hoy estamos listos para dar la batalla frente al proceso que viene” explicó Maldonado.

La presidenta señaló que lo que buscan es seguir apoyando las causas ciudadanas y que lo vital es cerrarle las puertas a Morena.

“Hemos visto los resultados de su mayoría en las Cámaras y nuestro único objetivo es seguir protegiendo a Coahuila”, comentó.

afcl/LL