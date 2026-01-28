El Grupo Parlamentario del PAN exigió la realización de un peritaje externo, autónomo e internacional sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z, al advertir que el informe presentado por la Fiscalía General de la República (FGR) “es insuficiente, sesgado y orientado a una exoneración anticipada que deja en indefensión a las víctimas y a sus familias”.

Acción Nacional denunció que el gobierno federal pretende cerrar el caso responsabilizando únicamente al operador del tren, mientras omite advertencias técnicas, auditorías ignoradas y decisiones políticas documentadas desde 2019, que alertaban sobre fallas estructurales, uso de materiales de baja calidad y deficiente supervisión en la obra.

El coordinador del GPPAN, Elías Lixa Abimerhi, señaló que este caso confirma un patrón de impunidad institucional.

Lee también Dos detenidos y presunto exceso de velocidad, lo que sabemos del descarrilamiento del Tren Interoceánico; se cumple un mes

Tren Interoceánico se descarrila con 250 personas a bordo en Oaxaca este domingo 28 de diciembre de 2025. Foto: Especial

“Cuando existen auditorías ignoradas, advertencias técnicas documentadas y aún así se decide seguir operando, no estamos ante un error humano aislado, sino ante una negligencia institucional. La Fiscalía no puede cerrar el caso con una exoneración anticipada; debe llegar hasta los responsables políticos y administrativos que aprobaron el proyecto sabiendo los riesgos”, afirmó.

La diputada Diana Gutiérrez advirtió que el informe de la Fiscalía rompe con cualquier estándar mínimo de justicia.

“No se menciona ninguna de las auditorías que existían desde 2019. Se señala solo al eslabón más débil, mientras se protege a quienes supervisaron y autorizaron la obra. Eso no es justicia para las víctimas; es encubrimiento y una exoneración anticipada de los responsables políticos”, sostuvo.

Lee también Maquinista y conductor del Tren Interoceánico no tenían licencia vigente, reportan; locomotora no cumplía con medidas de seguridad

El domingo 28 de diciembre de 2025 se descarriló un tren en el Corredor Interoceánico que dejó, hasta el jueves 1 de enero de 2026, un saldo de 14 fallecidos. Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

En el mismo sentido, el diputado Héctor Saúl Téllez consideró inaceptable que la investigación permanezca en manos de instancias con posibles conflictos de interés.

“Exigimos un peritaje completamente externo e independiente. No puede investigarse una tragedia de esta magnitud con los mismos actores que aprobaron y ejecutaron el proyecto. Hoy no sabemos si han comparecido los principales responsables, incluidos altos mandos de la Marina, la dirección del Tren Interoceánico o el supervisor honorífico designado por el expresidente”, señaló.

Añadió que no se permitirá una operación de encubrimiento ni la fabricación de chivos expiatorios, y demandó transparencia total de la carpeta de investigación, así como reparación inmediata del daño a las víctimas.

Lee también Tren Interoceánico: ¿quién es el maquinista detenido por el descarrilamiento?; tiene estudios de secundaria y cargo de garrotero de camino

Por su parte, el diputado Federico Döring acusó a la Fiscalía de traicionar la justicia y el dolor de las familias afectadas.

“Otra vez vemos a la Fiscalía actuar como defensora de oficio de la corrupción que mata. En México se protege al poder y se abandona a las víctimas. Presidenta, en lugar de discursos, deberían mirar a países como España, donde una tragedia ferroviaria se investiga a fondo, se sanciona a los responsables y se garantiza la reparación del daño”, expresó.

El GPPAN exigió además la suspensión temporal de operaciones en la Línea Z, la incorporación obligatoria de las auditorías de la ASF a la indagatoria, la publicación íntegra de los dictámenes periciales y la certificación internacional de seguridad antes de cualquier reanudación del servicio.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc