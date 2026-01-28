Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista del Tren Interoceánico descarrilado el pasado 28 de diciembre, y quien fue detenido este lunes, percibía un pago de salario de poco más de 19 mil pesos al mes y su nivel máximo de estudios es el de secundaria.

En la plataforma Nómina Transparente, a cargo de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalla que Felipe de Jesús Díaz Gómez tenía un salario mensual bruto de 24 mil 545.08 pesos, pero ya con descuentos su salario neto mensual era de 19 mil 636.06 pesos.

En su última Declaración Patrimonial presentada en mayo pasado, el trabajador ferrocarrilero informó que ingresó a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec SA de CV el 26 de mayo de 2014.

El documento indica que el trabajador percibió en 2024 ingresos anuales por 587 mil 224 pesos.

No reportó ser dueño de vehículos ni bienes

Felipe de Jesús Díaz Gómez informó en su declaración que no poseía ningún bien mueble e inmueble, ni tampoco vehículos, además que no tenía ningún fondo de inversión, ni tampoco actividades financieras o comercial.

El trabajador del Tren Interoceánico indicó que su nivel máximo de estudios es el de secundaria, la cual cursó en la Escuela Secundaria Técnica 109, con una formación técnica en informática, y que concluyó el 30 de junio de 2005.

Se detalla que Felipe de Jesús Díaz Gómez señaló tener su domicilio en la colonia Agustín Lira, en Coatzacoalcos, Veracruz, municipio al que buscaba llegar el tren que se descarriló en Nizanda, Oaxaca, el 28 de diciembre del año pasado.

También se indica que Díaz Gómez fungía como garrotero de camino y su función principal específicamente era la formación de trenes y revisión de equipo.

Detenido por homicidio doloso y lesiones culposas

Felipe de Jesús Díaz Gómez, maquinista del Tren interoceánico descarrilado el pasado 28 de diciembre en el Istmo de Tehuantepec, fue detenido el pasado lunes.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Felipe de Jesús Díaz Gómez fue detenido en Palenque, Chiapas, por agentes de la Policía Federal Ministerial y está identificado como el "maquinista principal" del tren accidentado, que dejó 14 fallecidos y 100 heridos.

El trabajador ferrocarrilero puede ser imputado por los delitos de homicidio doloso y lesiones culposas.

