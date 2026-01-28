Tras darse a conocer el dictamen de la Fiscalía General de la República (FGR) por el descarrilamiento del Tren Interoceánico que arrojó exceso de velocidad, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que “los maquinistas son experimentados”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 28 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario “está haciendo también su propio análisis” y dio información a la FGR.

Indicó que la Agencia Reguladora tiene que presentar un reporte integral de la operación del Tren Interoceánico y el reinicio de transporte de pasajeros será hasta que se tengan recomendaciones de una agencia internacional.

“Muchos de ellos son ferrocarrileros, entonces son maquinistas experimentados. Las causas de por qué no hubo control sobre el exceso de velocidad y eso lo tiene que determinar la Agencia en su reporte”, mencionó.

Para que reinicie la operación de transporte de pasajeros, la Mandataria federal señaló que se está solicitando una certificación internacional para que haya recomendaciones adicionales y sean utilizadas en todo el proceso: “Para tener mayores garantías de la no repetición, que es uno de los grandes temas de atención a víctimas”.

Sobre los montos para las víctimas y sus familiares, la Presidenta dijo que eso lo determina la FGR a partir de una revisión de cada caso y de lo que históricamente se ha dado.

Detalló que los montos no se dicen por protección: “Ellos tienen que aceptarlo, no es algo que se imponga”.

Reinicio de transporte de pasajeros, con certificación: Sheinbaum

La Mandataria federal indicó que se busca a una agencia certificadora internacional para que haga toda la certificación: “Ya estaba certificado nacionalmente, pero queremos la certificación internacional y ahí lo más importante son las recomendaciones”.

“Qué debe hacer el Corredor Interoceánico para garantizar la seguridad de esta vía. Entonces, por ello, hasta que no estén estas recomendaciones, no iniciará el transporte de pasajeros”, mencionó.

El transporte de carga, dijo, iniciará cuando se liberen las vías y se determine que están en condiciones, “bajo ciertos mecanismos”.

“El transporte de pasajeros, hasta que no venga la certificación, no se hagan las recomendaciones, y se lleven a cabo las recomendaciones, entonces sí iniciará de nuevo el transporte de pasajeros”, recalcó.

