La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su solidaridad con las víctimas y familiares del accidente del Tren Interoceánico y aseguró que el Gobierno federal mantiene el acompañamiento integral a los afectados, a través de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Gobernación.

La Mandataria destacó que desde el primer momento se brindó atención a los familiares, con la presencia en el lugar de Arturo Medina, subsecretario de Gobernación, quien ha dado seguimiento directo durante varias semanas.

Detalló que el proceso de reparación integral del daño se realizará de manera expedita, con el aval de la FGR, y que a partir del próximo lunes autoridades federales acudirán a las localidades de las víctimas para continuar con el procedimiento.

Sheinbaum explicó que las familias decidirán si aceptan esta salida alternativa de justicia, que contempla inicialmente el pago del seguro correspondiente y, posteriormente, los apoyos que determine la FGR.

Informó además que, aunque la mayoría de los lesionados ya fueron dados de alta, una persona permanece hospitalizada en el Hospital 20 de Noviembre.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de México continuará brindando todo el respaldo necesario a las víctimas y a sus familiares.

"[...] como siempre nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro abrazo, nuestro cariño a todas las personas que perdieron la vida, sus familiares, sus seres queridos. Como bien lo dice Arturo, desde el primer momento recibieron el apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas", mencionó.

