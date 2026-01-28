Más Información

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

“Trabajamos el doble, con menos recursos”; entrevista con Lenia Batres

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

Tren Interoceánico: Anuncian esquema de atención permanente para víctimas y familiares; podrán aceptar salidas alternativas

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

A un mes del descarrilamiento del Tren Interoceánico; “tratan de evitar que las víctimas tengan rostro”

La mañanera de Sheinbaum, 28 de enero, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 28 de enero, minuto a minuto

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Acusan de plagio a integrante del Sistema Nacional Anticorrupción; presidenta Vania Pérez pide investigación

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Detienen al maquinista principal del Tren Interoceánico tras descarrilamiento en Oaxaca; accidente ocurrió por exceso de velocidad

Como cada mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informa a través de su conferencia matutina los avances y datos relevantes que competen a su gobierno.

Este miércoles 28 de enero, la Mandataria federal abordará el tema sobre el compromiso de su gobierno con las víctimas del Tren Interoceánico y da detalles de este accidente ocurrido hace un mes en Nizanda, Oaxaca.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum.

08:42.- Aclara que la ayuda humanitaria continúa para Cuba por parte de México y señala que el paro de envío de petróleo a la isla es cuestión de Pemex.

08:24.- Claudia Sheinbaum anuncia la inauguración del Tren Santa Fe - Observatorio el próximo lunes 2 de febrero.

Lee también

08:16.- Destaca que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, asiste una vez por semana a las reuniones del gabinete de Seguridad, una dinámica que contrasta con la que se tenía durante la gestión de su antecesor, Alejandro Gertz Manero.

08:11.- La Presidenta señala que, cuando un elemento castrense o de la Guardia Nacional comete un delito, es juzgado por las autoridades, esto en respuesta a la presentación de casos de presunto feminicidio de mujeres integrantes de estas instituciones.

07:53.- Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, explica cómo se lleva a cabo el programa y los avances de este, a un año y tres meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.

07:52.- Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, reporta el avance de 53.3% de la meta sexenal, es decir, 37 mil 307 viviendas aprobadas con contrato.

Lee también

07:49.- En enlace remoto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabeza desde Mérida la entrega de las primeras 64 casas del programa de Vivienda para el Bienestar.

07:46.- La Presidenta expresa su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas del descarrilamiento. Reitera que el lunes 02 de febrero se atenderá a las personas involucradas y familiares de víctimas mortales.

07:42.- Indica que, a partir del próximo lunes, se citará a los familiares de las víctimas de este accidente, para comenzar con el esquema de atención inmediata para víctimas y familiares.

07:41.- Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informa sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

07:39.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]