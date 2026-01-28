La mañanera de Sheinbaum, 28 de enero, minuto a minuto

Como cada mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informa a través de su conferencia matutina los avances y datos relevantes que competen a su gobierno.

Este miércoles 28 de enero, la Mandataria federal abordará el tema sobre el compromiso de su gobierno con las víctimas del Tren Interoceánico y da detalles de este accidente ocurrido hace un mes en Nizanda, Oaxaca.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum.

08:42.- Aclara que la ayuda humanitaria continúa para Cuba por parte de México y señala que el paro de envío de petróleo a la isla es cuestión de Pemex.

08:24.- Claudia Sheinbaum anuncia la inauguración del Tren Santa Fe - Observatorio el próximo lunes 2 de febrero.

08:16.- Destaca que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, asiste una vez por semana a las reuniones del gabinete de Seguridad, una dinámica que contrasta con la que se tenía durante la gestión de su antecesor, Alejandro Gertz Manero.

08:11.- La Presidenta señala que, cuando un elemento castrense o de la Guardia Nacional comete un delito, es juzgado por las autoridades, esto en respuesta a la presentación de casos de presunto feminicidio de mujeres integrantes de estas instituciones.

07:53.- Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit, explica cómo se lleva a cabo el programa y los avances de este, a un año y tres meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.

07:52.- Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México, reporta el avance de 53.3% de la meta sexenal, es decir, 37 mil 307 viviendas aprobadas con contrato.

07:49.- En enlace remoto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, encabeza desde Mérida la entrega de las primeras 64 casas del programa de Vivienda para el Bienestar.

07:46.- La Presidenta expresa su solidaridad y apoyo a las familias de las víctimas del descarrilamiento. Reitera que el lunes 02 de febrero se atenderá a las personas involucradas y familiares de víctimas mortales.

07:42.- Indica que, a partir del próximo lunes, se citará a los familiares de las víctimas de este accidente, para comenzar con el esquema de atención inmediata para víctimas y familiares.

07:41.- Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informa sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

07:39.- Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

