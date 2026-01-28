Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), anunció un esquema de atención inmediata, permanente y coordinado para las víctimas y familiares del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó 14 personas fallecidas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este miércoles 28 de enero en Palacio Nacional, Medina Padilla mencionó que 225 personas viajaban el día del descarrilamiento y los montos serán diferenciados para cada una de las víctimas, tomando en cuenta diversas circunstancias.

“El Corredor Interoceánico ha aceptado la reparación recomendada por la Fiscalía General de la República”, dijo el subsecretario de la Segob.

Indicó que ya se inició el contacto con los familiares y víctimas del accidente, para darles una cita e iniciar el proceso de reparación integral, además que la prioridad siempre han sido las personas, su salud, recuperación y acompañamiento.

La atención, dijo, será en las comunidades de las víctimas a partir del próximo lunes 02 de febrero, sin necesidad de desplazarse a la Ciudad de México. “Eliminaremos trámites innecesarios”, indicó.

Apuntó Medina Padilla que las personas afectadas podrán aceptar “salidas alternativas” de los mecanismos de solución de controversias que pondrá a disposición la FGR, a cargo de la fiscal Ernestina Godoy.

Las víctimas serán acompañadas de un asesor jurídico, personal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), del Mecanismo de Solución de Controversias y de la Segob.

“Las personas podrán decidir si aceptan esta mesa de trabajo y la reparación integral que será planteada por la CEAV”, señaló. Además, se les hará una propuesta de la aseguradora.

El subsecretario de Derechos Humanos mencionó que este trámite se hará a “la brevedad posible”: “Esperamos que en pocos días acepte la reparación integral del daño”, mencionó.

Medina refrendó el compromiso del gobierno de seguir trabajando para atender a cada una de las personas.

