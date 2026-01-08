Más Información

, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), visitó la Fiscalía General de Morelos y anunció que habrá una presencia permanente de todas las instituciones encargadas de brindar seguridad y procurar justicia.

En redes sociales, Godoy Ramos resaltó que en la Fiscalía morelense dialogó con autoridades de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de que los ciudadanos de esa entidad conozcan que habrá atención institucional en todo momento.

“Construir la paz también significa establecer una coordinación entre las fiscalías de las entidades federativas y las fiscalías de la Fiscalía General de la República en los estados”, destacó.

Ernestina Godoy estuvo acompañada por funcionarios de alto nivel dentro de la FGR, como Héctor Elizalde Mora, quien recientemente fue designado como nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Asimismo, participó , exdiputado priista quien quedó al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Desde que llegó a la titularidad de la Fiscalía General de la República, Godoy Ramos ha destacado que asumió el encargo “con plena conciencia de la responsabilidad que representa y del deber que tenemos con la sociedad”.

