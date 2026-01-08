Durante gira por Morelos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con Elsa Aguirre, actriz de la época del cine de oro mexicano, quien actualmente tiene 95 años.

"En Morelos, conversamos con Elsa Aguirre, ícono del cine de oro mexicano; ejemplo de gran fortaleza", escribió la Presidenta en sus redes sociales.

Aguirre, una de las últimas divas vivas del cine de oro, ha protagonizado largometrajes al lado de personalidades como Pedro Infante, Ignacio López Tarso y Silvia Pinal.

Elsa Aguirre, primera actriz, encabezó su homenaje y recibió en la Cineteca Nacional la Medalla “Una vida en los escenarios”, por más de 75 años de trayectoria artística el 6 de noviembre de 2023. Foto: Andrea Murcia/ Cuartoscuro

Elsa Aguirre, primera actriz con más de siete décadas de trayectoria

Con una trayectoria de más de siete décadas, la primera actriz debutó en el séptimo arte en el año de 1946, al lado de su hermana, Alma Rosa, en el largometraje “El sexo fuerte” de Emilio Gómez Muriel. Posteriormente, forjó una carrera que supera los 40 filmes.

Originaria de Chihuahua, Elsa Irma Aguirre Juárez, nombre completo de la diva, participó en películas como “Ojos de juventud” de 1948, con Joaquín Pardavé, “Lluvia Roja” de 1949, “Una mujer decente”, en 1950 y “Cuatro noches contigo” en 1951, por mencionar algunas.

En el año 2003, recibió el premio Ariel de Oro, el máximo galardón honorífico otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) a figuras destacadas por su amplia trayectoria y contribución excepcional al cine mexicano.

La actriz se ha consolidado como una de las figuras más representativas del cine nacional, al lado de grandes divas como María Félix, Dolores del Río, Miroslava Stern y Silvia Pinal.

En noviembre de 2023, la Cineteca Nacional rindió homenaje a la actriz por sus 75 años de trayectoria y le otorgó la medalla “Una vida en los escenarios”.

Alejandro Pelayo, director general de la Cineteca Nacional, celebró la habilidad de doña Elsa para seguir llenando salas, pues “nunca antes habían tenido tanta gente” en sus sedes.

“Elsa Aguirre es un referente obligado del cine nacional, cuando irrumpe en la pantalla se produce una explosión, un tsunami, causa hecatombes con su belleza […] y aparte cantaba, cantaba con una voz sugerente llena de promesas, de susurros”, destacaron en el homenaje.

