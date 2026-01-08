La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) celeridad en el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico que ha dejado 14 personas fallecidas.

En su conferencia mañanera de este jueves 8 de enero en Cuernavaca, Morelos, Sheinbaum Pardo insistió en que no es necesario que las víctimas se acerquen a bufetes de abogados.

“Hemos pedido a la Fiscalía celeridad, depende de ellos, de sus peritos, de las características de la investigación que están haciendo. De nuestra parte le hemos pedido que pueda presentarse lo más pronto que se pueda, evidentemente haciendo la investigación profunda que se necesita.

“Y lo que le hemos pedido a la Fiscalía en particular, es que pueda acelerarse la reparación integral del daño, porque más allá de la causa en particular, pues es un tren que opera la Secretaría de Marina, pero es parte del Gobierno de México y le corresponde una parte a la aseguradora y otra parte evidentemente al gobierno”, dijo la Mandataria federal.

Indicó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas trabaja para que pueda haber una reparación integral y sigue en contacto con todas las familias.

“Tienen derecho a acercarse a un bufete de abogados siempre, es su derecho. Lo que decimos nosotros es que no es necesario porque, primero ya hay una carpeta de investigación abierta. Aunque se presenten otras carpetas de investigación, van a tener las conclusiones que emita la carpeta de investigación que ya se abrió, producto de 14 personas que lamentablemente fallecieron, y también de todas las personas que resultaron heridas (...)”, señaló.

Comentó que muchas veces se acercan algunos bufetes de abogados con la idea de conseguir dinero para ellos.

Semar reconoce que no fue contratada nueva seguridad privada en Tren Interoceánico

El secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reconoció que, no fue contratada para este año una nueva seguridad privada para el Tren Interoceánico ya que fue desierta la licitación por lo que se le amplió el contrato a la empresa anterior mientras se reinicia el proceso.

EL UNIVERSAL publicó este jueves que, además de que aún no tiene un seguro para los usuarios, el Tren Interoceánico arrancó el año sin seguridad privada que vigile y proteja a los pasajeros en estaciones, terminales y oficinas, ya que la licitación se declaró desierta.

En ese sentido, el secretario de Marina destacó que, la seguridad es para controlar los accesos, pero que la vigilancia del Tren Interoceánico es responsabilidad de la dependencia federal.

"Sí, fue desierta la licitación de seguridad, era seguridad privada la que controla los accesos, pero en realidad la seguridad del tren la da la Secretaría de Marina desde siempre. Ya se hizo una ampliación del contrato de la empresa que lo tenía, La empresa se llama SEDECMA", informó.

"Está empresa está, dio la seguridad el año pasado, se le amplió, de acuerdo con la ley, le puede ampliar el plazo por un mes más, en tanto se reinicia, se hace nuevamente la licitación, porque no cumplieron con los requisitos que estábamos pidiendo", informó, pero no tenia el costo por el cual se amplió el contrato.

Sobre la investigación del incidente del Tren Interoceánico en la Línea Z en donde murieron 14 personas, el Almirante detalló que se mantiene la cadena de custodia con personal de Marina y de la Fiscalía General de la República.

"Yo lo espero que la fiscalía en breve dé una un dictamen de lo que sucedió, y, pues, con toda la transparencia, colaborando con la fiscalía y con la agencia regular de transporte de febrero para determinar las causas y que se deslinde las responsabilidades que corresponda".

Sobre el tiempo que le ha dado la fiscalía para conocer el dictamen, el funcionario dijo que depende de la fiscalía y de los peritos, ya que los peritos tienen que hacer un análisis completo.

¿Y ustedes no detectaron anteriormente algún incidente, una anomalía en este tramo ferroviario?

"No, está, de acuerdo a estándares internacionales, se construyó así, es cuestión de que se determine si hay algo que puedan encontrar los peritos", aseguró el secretario de Marina.

