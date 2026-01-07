Más Información

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Tren Interoceánico sigue parado; continúan suspendidas las corridas en dos líneas

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Operativo “Cisne Negro”, túneles y una película frustrada; así narró EL UNIVERSAL la recaptura de “El Chapo” hace 10 años

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Desfile de embajadores y diplomáticos en Palacio Nacional; Quirino, Tatiana Clouthier, Genaro Lozano y Rutilio, entre ellos

Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada

Rescate en Refugio Franciscano confronta a animalistas, Gobierno de CDMX y Fundación; "serán trasladados a espacios seguros", asegura Brugada

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Golpe a la red de lavado de García Luna; suman tres excolaboradores detenidos por corrupción

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

Trump ordena retiro de EU de 66 organizaciones internacionales; "ya no sirven a los intereses nacionales", señala

El periodista mexicano Julián Mazoy, quien reporta para SDP y Radio Fórmula Sonora, informó que tras 17 horas de permanecer retenido por al intentar ingresar a Venezuela, a través de la frontera con Colombia, fue liberado.

El director de noticias y producción de Grupo Fórmula, Ricardo Muñoz, dijo a que Mazoy fue inspeccionado por autoridades de Venezuela, quienes lo despojaron de su teléfono celular, situación que lo mantuvo incomunicado. Sin embargo, confirmó que las pertenencias le fueron devueltas al comunicador y que, actualmente, se encuentra a salvo en Colombia.

“Hemos estado pendientes de él. Sí le llegaban los mensajes, pero no nos contestaba. Tuve conocimiento de que hubo un primer acercamiento con el gobierno venezolano para poder acceder, desde la frontera de San Antonio del Táchira”, detalló Muñoz a este diario cuando se le consultó sobre el paradero de Julián Mazoy.

Lee también

Mencionó que el periodista se trasladó hacia el país sudamericano por una “situación periodística personal” y que Fórmula previamente había decidido no mandar reporteros hacia dicho país sudamericano por cuestiones de seguridad.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó previamente que desde las 8:50 pm, hora local, Julián Mazoy y Jeff Martínez, periodista colombiano para Testigo Directo, estaban incomunicados y sin poder ser ubicados, después de que intentaron cruzar la frontera entre Colombia y Venezuela por Tienditas.

“Son decenas de periodistas los que han intentado ingresar a Venezuela por la frontera y las autoridades venezolanas lo han impedido. Entre el lunes 5 de enero y este 7 de enero, el SNTP ha documentado 6 detenciones y 4 deportaciones en esa frontera”, señaló la organización gremial.

Lee también

En redes sociales, la SNTP hizo un llamado a autoridades a brindar información sobre Jeff y Julián, así como respeto y garantías para el trabajo de periodistas y medios.

Julián Mazoy publicó un video tras ser retenido, condenando que él y su colega colombiano estuvieron incomunicados por 17 horas.

“Retenidos ilegalmente por el delito de ser periodistas en territorio venezolano. 17 horas, con la intención de sostenernos candidates infinitas más de tiempo si no hubiera sido por las redes sociales. Gracias por la presión que ejercieron para que el gobierno venezolano decidiera soltarnos”, dijo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]