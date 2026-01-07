Más Información
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió este miércoles a embajadoras, embajadores, cónsules y equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Palacio Nacional para la realización de la XXXVII Reunión Anual de Embajadas y Consulados.
La mandataria federal dialogó con el cuerpo diplomático sobre la situación de Venezuela, tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.
En redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que conversó con embajadores sobre “el momento histórico que estamos viviendo, así como los planes para 2026”.
Al encuentro acudieron diplomáticos como Genaro Lozano, representante de México en Italia; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos y Claudia Pavlovich, expriista designada en la embajada de Panamá.
A la vez, funcionarios de la Cancillería como Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) y Roberto Velasco, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.
El exgobernador de Chiapas y actual cónsul en Miami, Rutilio Escandón, también fue visto en la congregación diplomática, así como Juan Antonio Ferrer, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ratificado en junio de 2025.
Sheinbaum aborda con cónsules y embajadores situación en Venezuela y EU; revisan planes para 2026 y “momento histórico”
