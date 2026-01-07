Más Información

La presidenta recibió este miércoles a embajadoras, embajadores, cónsules y equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Palacio Nacional para la realización de la XXXVII Reunión Anual de Embajadas y Consulados.

La mandataria federal dialogó con el cuerpo diplomático sobre la situación de Venezuela, tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Tatiana Clouthier, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Tatiana Clouthier, titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

En redes sociales, Sheinbaum Pardo informó que conversó con embajadores sobre “el momento histórico que estamos viviendo, así como los planes para 2026”.

Esteban Moctezuma Barragán embajador de México en Estados Unidos saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Esteban Moctezuma Barragán embajador de México en Estados Unidos saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Al encuentro acudieron diplomáticos como Genaro Lozano, representante de México en Italia; Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos y Claudia Pavlovich, expriista designada en la embajada de Panamá.

A la vez, funcionarios de la Cancillería como Tatiana Clouthier, titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) y Roberto Velasco, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte.

Subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

El exgobernador de Chiapas y actual cónsul en Miami, Rutilio Escandón, también fue visto en la congregación diplomática, así como Juan Antonio Ferrer, representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), ratificado en junio de 2025.

Claudia Pavlovich, embajadora de México en Panamá saliendo reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Claudia Pavlovich, embajadora de México en Panamá saliendo reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Rutilio Escandón Cadenas, Cónsul General de México en Miami, saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Rutilio Escandón Cadenas, Cónsul General de México en Miami, saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Juan Antonio Ferrer, representante permanente de México ante la Unesco y Rutilio Escandón Cadenas, Cónsul General de México en Miami, saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
Juan Antonio Ferrer, representante permanente de México ante la Unesco y Rutilio Escandón Cadenas, Cónsul General de México en Miami, saliendo de reunión con Sheinbaum (07/12/2025). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la XXXVII Reunión Anual de Embajadas y Consulados este 7 de enero de 2026. Foto: Presidencia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la XXXVII Reunión Anual de Embajadas y Consulados este 7 de enero de 2026. Foto: Presidencia

