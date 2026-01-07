La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió la tarde de este miércoles 7 de enero a cónsules, embajadores y embajadoras, en el marco de la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026.

En su conferencia mañanera, Sheinbaum Pardo indicó que con el cuerpo diolomático sostendría una plática "de lo que significa la transformación que vive nuestro país, qué hicimos en el 2025 y cuáles son los proyectos al 2030".

"Escucharlos, qué perspectivas hay desde cada embajada. Invitarlos también a que haya mayor cooperación cultural y económicas con las distintas naciones del mundo", dijo la Presidenta.

Lee también Gertz Manero será embajador en Reino Unido, revela Sheinbaum

Ante situaciones como las de Venezuela, Sheinbaum apuntó que las y los representantes de México deben estar atentos.

A Palacio Nacional llegó el embajador de México en Estados Unidos y el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr