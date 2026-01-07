Más Información

Desarticulan en Europa red de tráfico de metanfetamina ligada al Cartel de Sinaloa; era introducida en rocas de mármol importadas de México

ICE mata a una mujer durante una redada en Minneapolis; alega que quiso atropellar a agentes

EU intercepta otro petrolero sancionado, ahora en el Caribe; suman dos buques incautados este miércoles

México inicia investigación antidumping contra manzanas de EU; bajaron los precios de la fruta nacional, señalan

Sheinbaum revela a qué embajada irá el exfiscal; Gertz Manero será embajador en Reino Unido

Trump recibirá a petroleras el viernes para hablar de Venezuela; EU pide acceso total a explotación de petróleo

La presidenta reafirmó este martes que México continuará su relación con Estados Unidos “de manera responsable”, incluso ante las recientes tensiones diplomáticas derivadas de la , pero subrayó que la soberanía nacional es un principio que no está en negociación.

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que su administración actuará con responsabilidad y firmeza en la política exterior con su vecino del norte, destacando que su mandato se basa en defender la soberanía del pueblo de México, proteger a la nación y avanzar en su desarrollo sin ceder ante presiones externas.

“Vamos a seguir como hasta ahora, de manera muy responsable, con los principios que tenemos, defendiendo nuestra soberanía y al mismo tiempo haciendo lo que consideramos que es mejor para el pueblo de México y para la nación”, dijo la Mandataria.

Agregó: “Hay cosas que no son negociables, pero responsablemente hacemos… porque a mí me eligió el para gobernar nuestro país y proteger a nuestro pueblo y a la nación”, señaló, enfatizando que la defensa de la soberanía es un compromiso constitucional y ético.

La Presidenta también recordó que, aunque México mantiene una relación de cooperación y coordinación con Estados Unidos, esta no implica subordinación o acciones que comprometan la independencia del país.

“Con colaboramos y nos coordinamos, pero nunca en una situación de subordinación”, afirmó, reiterando que cada quien actúa en su territorio y que México no permitirá que se violen sus principios de autodeterminación.

mahc/apr

