La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que ante la situación en Venezuela, México se vuelve en un proveedor importante de petróleo.

En su conferencia mañanera de este miércoles 7 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que no se está enviando más petróleo a Cuba.

“No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente, no hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones; una son contratos, otras son ayuda humanitaria.

“Incluso, en la época de Peña Nieto, por ejemplo, se condonó una deuda que se tenía con Cuba. Entonces, es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano. Y ahora es parte, tanto del contrato como de la ayuda humanitaria”, dijo.

Comentó que los datos de Pemex se podrían dar después.

“Claro, con la situación actual de Venezuela, pues evidentemente México se vuelve un proveedor importante. Antes era Venezuela, pero es parte, digamos de lo que históricamente se ha enviado”, añadió.

