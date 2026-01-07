Venezuela y México son los países que más han reducido sus exportaciones de crudo a Estados Unidos de 2012 a 2025, y ahora aportan en conjunto apenas 2.4% del petróleo que consume la economía más grande del mundo, según cifras oficiales.

Para los expertos, esto se debe a múltiples razones, como la decadencia de ambas industrias petroleras en los últimos 13 años, a lo que se suma el auge en la Unión Americana de crudo de esquisto y que convirtió a esa nación en el mayor productor global del energético.

Ante la captura de Nicolás Maduro por el pasado fin de semana, el panorama para Petróleos Mexicanos (Pemex) se ve más presionado por la apertura que podría tener la industria energética de Venezuela al mercado global.

“Pemex es una empresa con severos problemas financieros y operativos que no ha podido superar ni con un apoyo del gobierno federal. Lo que puede pasar es que, sin garantías a la iniciativa privada, ni pagos a proveedores, sin Estado de derecho, y en caso de que las cosas se hagan bien en Venezuela, los inversionistas se van a ir a ese país”, expuso Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de Edge Innovation, consultora del sector energía.

“Estos tres años son cruciales. El gobierno tiene que cambiar el rumbo de la petrolera o los problemas se multiplicarán”, alertó.

Y es que Pemex, al igual que PDVSA, empresa estatal de Venezuela, han padecido decisiones políticas de sus gobiernos, corrupción y ajustes operativos que las han disminuido en el panorama global.

Este nuevo escenario, en el que se podría apuntalar a la industria de Venezuela, implica el riesgo de que Pemex siga perdiendo participación en las ventas de crudo a EU y, por lo tanto, empeore su situación y la de las finanzas públicas de México.

Eso puede impactar los precios de las gasolinas, la deuda, el valor del peso frente al dólar, la inflación, la inversión y el desarrollo del país, expuso Juárez Cuevas.

Caída paralela

En diciembre pasado, previo al operativo de captura de Nicolás Maduro, Venezuela exportó a Estados Unidos 163 mil barriles diarios de crudo, mientras que México envió a la Unión Americana 232 mil barriles cada día, según la Administración de Información Energética de EU (EIA, por sus siglas en inglés).

Estas cifras representan 1% y 1.4% del total de los 16 millones 868 mil barriles diarios de crudo que procesaron todas las refinerías en Estados Unidos en el mismo periodo.

La falta de inversiones en PDVSA provocó una reducción de 83% en esos envíos respecto a diciembre de 2012, cuatro meses antes de que Maduro tomara las riendas del país.

En tanto, en el caso de México, las exportaciones a Estados Unidos se han reducido 77% en el mismo lapso, aunque la caída se pronunció a partir de 2018, debido a que en el sexenio anterior se apostó por la refinación en el país, aunque esa actividad resulte 20% más costosa en comparación a importar gasolinas.

Escenario incierto

Si las cosas se hacen bien en Venezuela, si hay una transición a un gobierno con legitimidad y comienza a restaurarse el Estado de derecho, esa industria puede volver a ser punta de lanza en la región.

“El futuro de Venezuela es incierto, la capacidad de producción. En el corto y mediano plazos, los efectos son marginales”, mencionó Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados, consultoría energética.

“La mayor parte de la oferta Venezolana es de crudo pesado, que compite con la oferta mexicana, aunque el volumen disponible en Pemex para exportación se ha visto reducido de manera dramática”.

El nivel de exportaciones de México es tan reducido que no se tiene capacidad de negociar o de ser un jugador importante, alertó.

“Las refinerías de la costa del golfo en Estados Unidos, que consumen crudo pesado, van a aprovechar su capacidad de negociación”, expuso Labardini.

Para los expertos, esta problemática apenas empieza a vislumbrarse y tiene que entenderse en el marco de la conformación geopolítica de bloques regionales, la doctrina Monroe impulsada por EU y los años que le restan al petróleo.

Otros factores clave serán la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y las decisiones internas de México para enfrentar los desafíos de una petrolera con más deuda, con área de refinación que sigue sin generar riqueza y dudas que los privados tienen para asociarse con Pemex.