De cara a la Copa FIFA 2026, el canciller Juan Ramón de la Fuente pidió a cónsules, embajadores y embajadoras proyectar a México en el exterior como un país con capacidad de organización para recibir a millones de aficionados de todo el mundo y garantizarles una estancia segura.

Al encabezar el segundo día de la Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) también pidió a las y los representantes de México en el exterior proyectar los valores y principios de la actual administración.

"Queremos que estos valores y principios que hoy reflejan la realidad mexicana, con objetividad y con rigor, sean los que se proyecten y se transmitan a todo el mundo durante este evento que será trascendente y significativo", dijo De la Fuente en el encuentro Más allá de la cancha realizado en la SRE.

Lee también Se reúnen titulares del Congreso, Segob y SRE; reconocen al cuerpo diplomático de México en el exterior

Canciller Juan Ramón De la Fuente pide a cónsules y embajadores proyectar a México durante la Copa FIFA 2026. Foto: Especial

A esta reunión, además de cónsules y embajadores, asistió la representante de México para la organización de la FIFA, Gabriela Cuevas, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quienes presentaron acciones en temas como infraestructura, cultura, seguridad y protección civil.

Funcionarios del Gobierno de México y de la FIFA compartieron a los diplomáticos información consular y migratoria, estrategias de promoción, protocolo y seguridad para los visitantes, entre otros aspectos.

"Se destacó que a través de la diplomacia deportiva, México fortalece sus lazos de amistad y entendimiento con otras naciones, como un medio para promover el diálogo, la inclusión y los intercambios culturales y turísticos", dijo la Cancillería.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc