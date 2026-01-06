Como parte de los trabajos de la 37 Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Poder Legislativo reconocieron el cuerpo diplomático en el exterior.

Al encabezar la REC en la SRE, el canciller Juan Ramón de la Fuente dijo que la política exterior humanista de la actual administración requiere de una estrecha coordinación interinstitucional.

Esto, para garantizar que la acción internacional de México sea un reflejo fiel de la transformación nacional y cuente con el respaldo de la representación popular.

Canciller Juan Ramón De la Fuente (06/01/2026). Foto: Especial

Como parte de los trabajos de la REC 2026 con cónsules y embajadores, el canciller De la Fuente sostuvo un encuentro con la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez; la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo; y la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Rosa Icela Rodríguez reconoció a las y los representantes de México en el exterior porque, señaló, representan “la voz que comunica al mundo la transformación pacífica y democrática que se vive en México”.

Destacó además los resultados del programa México te Abraza, como parte del acompañamiento a connacionales que regresan a México ante las medidas antiinmigrantes del gobierno estadounidense de Donald Trump.

La senadora Laura Itzel Castillo dijo que México ha reafirmado una política exterior que coloca en el centro la dignidad humana, buscando la cooperación sin subordinación ni intervención, y destacó los principios constitucionales que promueven el diálogo y la solución pacífica de las controversias.

La diputada panista Kenia López Rabadán agradeció el trabajo desplegado el cuerpo diplomático y reconoció la labor que realizan en el mundo de una manera humanista, congruente y honorable.

A la reunión asistieron, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat Hinojosa y el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pedro Vázquez González.

