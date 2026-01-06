El canciller Juan Ramón de la Fuente reapareció ayer después de que el pasado 28 de noviembre se separara temporalmente de su cargo como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por cuestiones de salud.

En la 37 Reunión de Embajadores y Cónsules, el canciller ofreció un mensaje al cuerpo diplomático mexicano en el que destacó el complejo momento mundial.

“A nadie escapa que estamos atravesando por uno de los periodos más complejos de los últimos tiempos. El orden jurídico internacional, sustento del sistema multilateral y de la convivencia pacífica de la comunidad internacional, se ha visto seriamente trastocado en nuestra región, y en otras regiones del mundo, a través del uso de la fuerza, que ha puesto en peligro la paz y la seguridad internacionales”, expuso

Ante más de 130 embajadoras, embajadores y cónsules, el canciller aseguró que México vive un momento histórico bajo la conducción de nuestra primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum.

“El cambio trazado por la transformación de la vida pública del país es claro y tiene vocación universal: consolidar una sociedad en la democracia, la libertad, la igualdad y la prosperidad compartida”, señaló.

El canciller De la Fuente afirmó que México ejerce una diplomacia firme y respetuosa, comprometida con el diálogo, la solución pacífica de controversias y la defensa del derecho internacional.