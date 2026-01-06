Más Información

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Birmex planea lograr 100% de abasto de medicamentos en 2029; se busca transformar el modelo operativo

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Petrolera Chevron envía al menos 11 buques cisterna a Venezuela; "seguimos operando en total cumplimiento con las leyes"

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Trump alertó a ejecutivos petroleros un mes antes de la caída de Maduro en Venezuela; "prepárense", les dijo

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Videos, protestas y un auto abandonado sin placas; lo que se sabe del caso del motociclista atropellado en Iztapalapa

Emilio Azcárraga vende parte minoritaria de acciones de Televisa a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia; títulos retroceden 0.47%

Emilio Azcárraga vende parte minoritaria de acciones de Televisa a Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia; títulos retroceden 0.47%

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

¿Y el Cartel de los Soles? EU elimina mención a Maduro como líder de esa organización criminal; la señala como sistema de clientelismo

Como parte del segundo día de la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026, cónsules y embajadores se reunieron en la Secretaría de Relaciones Exteriores () para revisar su trabajo en el exterior.

Este martes 6 de enero el canciller encabezó los trabajos y la subsecretaria María Teresa Mercado y el director general para Europa, Octavio Tripp, presidieron la mesa de trabajo “Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea”.

En este espacio conversaron sobre el Acuerdo como instrumento integral basado en tres pilares: político, económico y comercial.

Lee también

“Se trataron temáticas y sectores específicos como gobernanza global, inversión, comercio digital, agricultura, ciencia y tecnología, educación, entre otros”, destacó la SRE.

Durante la se definirán prioridades, directrices y líneas de acción para orientar la labor del Servicio Exterior Mexicano, con énfasis en la protección consular, la política exterior humanista y la defensa de los intereses de México en el mundo.

Entre otros trabajos, también se llevó a cabo la mesa de Protección a personas mexicanas en el exterior en la que participó Tatiana Couthier, directora del Instituto para Mexicanas y Mexicanos en el Exterior; Vanessa Calva, directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de la SRE, así como embajadores como Genaro Lozano en Italia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]