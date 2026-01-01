Más Información

Durante 2025, la red diplomática y consular de México dio atención a 176 mil 827 casos, de los cuales 97% fueron gestionados por los consulados en Estados Unidos, informó la (SRE).

A través de un comunicado señaló que la estrategia legal mediante el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) atendió 3 mil 838 casos con apoyo de una red de socios y agrupaciones jurídicas en materias penal, migratoria, laboral y familiar.

“Para salvaguardar los derechos de las personas mexicanas detenidas por autoridades estadounidenses, la red consular realizó 9 mil 617 visitas a centros de detención en ese país y se brindaron 17 mil 597 asesorías legales”, aseguró.

Por otro lado, la red de 53 consulados en Estados Unidos amplió las medidas de protección preventiva en el ámbito legal a través de las Semanas de Asesorías Legales Externas.

En ellas atendió temas clave para la protección y defensa de los derechos de los connacionales, al realizar mil 479 eventos que permitieron asistir de manera presencial y virtual a más de un millón 180 mil 697 personas.

Mediante la Línea de Apoyo Consular, también conocida como el Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM), atendieron más de 202 mil 457 llamadas provenientes de connacionales en Estados Unidos y Canadá, incrementando la eficacia de esta herramienta estratégica para las familias que requieren orientación y acompañamiento inmediato.

La campaña “Conoce y ejerce tus derechos” fortaleció el conocimiento de la comunidad mexicana en el exterior, al realizar 21 mil 400 eventos de protección preventiva en toda la red consular, y más de 4 mil 900 reuniones de puertas abiertas con las y los titulares de estas representaciones.

Por otra parte, la SRE, a través de las 79 Embajadas, 72 Consulados, tres oficinas de enlace, una sección de intereses y 176 Consulados Honorarios en el mundo, atendió emergencias y situaciones urgentes ante conflictos armados y desastres naturales.

Por último, la dependencia afirmó que se consolidó la política de vinculación y atención integral a la mujer (VAIM) en todas las representaciones de nuestro país en el mundo, implementando de manera clara la Política Exterior Feminista de México.

