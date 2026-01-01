Durante el 2025 y a través del Programa de Repatriación Digna, el Instituto Nacional de Migración (INM) recibió a 142 mil 706 connacionales, principalmente provenientes de Estados Unidos. La institución aseguró que proporcionó opciones para lograr su reinserción social y económica en el país, a través de la coordinación de tareas entre los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada.

Mientras que en los módulos de la institución en terminales aéreas, terrestres y marítimas los agentes migratorios registraron el ingreso regular de 46 millones 707 mil 328 personas nacionales y extranjeras. La institución emitió en los últimos doce meses 282 mil 063 diversos documentos autorizados o expedidos a personas extranjeras que permiten regular su estancia en el territorio nacional.

A través de un comunicado, el instituto informó que cuenta con 11 módulos de Repatriación en cinco estados colindantes con Estados Unidos.

Por otra parte, mencionó que las y los agentes Betas proporcionaron atención a 91 mil personas nacionales y extranjeras durante su tránsito por México; en la frontera norte se orientó a 179 mil 137, mientras que en la frontera sur a 12 mil 665.

Durante el 2025, dijo, sus 563 Oficiales de Protección a la Infancia y Grupos Vulnerables proporcionaron asistencia a 15 mil 656 niñas, niños y adolescentes extranjeros en situación de migración. De ellos, 14 mil 655 viajaban en compañía de una persona adulta y mil uno, solos.

El Programa Héroes Paisanas y Paisanos atendió a 2 millones 229 mil 821, a través de mil 497 observadores. En materia de capacitación, se registraron 7 mil 696 participaciones en 7 diferentes cursos obligatorios en el ámbito de los derechos humanos. Y en cursos de formación sustantiva participaron 2 mil 455 Agentes Federales de Migración y 1 mil 76 servidores públicos fueron capacitados en Protección Civil.

