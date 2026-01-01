La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calificó de “Segundo Piso de la Primavera Laboral” los logros alcanzados en ese sector que consideró “históricos” en materia de ampliación de derechos, el fortalecimiento del empleo y una visión centrada en la dignidad y el bienestar de las personas trabajadoras.

Aunque aún no se ha aprobado en el Congreso de la Unión con mayoría de Morena, se subrayó que “uno de los principales logros del año fue la presentación de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales”.

Esta reforma presidencial “beneficiará a más de 13.4 millones de personas trabajadoras, sin comprometer el desarrollo económico del país”.

Asimismo, el 1 de julio inició el programa piloto para personas trabajadoras de plataformas digitales, que da cumplimiento al compromiso número 59 del Gobierno de México. Esta reforma marca un hito en la regulación del trabajo digital al dotar de seguridad social a las personas que se dedican a esta actividad y respetando la flexibilidad laboral que la caracteriza, garantizando derechos plenos para más de 160 mil personas.

El fortalecimiento del salario mínimo continuó siendo un eje central de la política laboral. Por unanimidad, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos aprobó para el 2026 un incremento del 13 por ciento para la zona general para alcanzar un salario diario de 315.04 pesos, lo que representa 9 mil 582.47 pesos mensuales; mientras que para la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el aumento es del 5 por ciento, para ubicarse en 440.87 pesos diarios, es decir, 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Además, se indicó que “un hecho de justicia histórica fue el fin de la huelga de Cananea, tras más de 18 años de conflicto. Mediante un acuerdo integral se dio cumplimiento al Plan de Justicia para Cananea, saldando una deuda histórica con las y los trabajadores, avanzando en acciones de resarcimiento ambiental y de salud, y sentando las bases para una solución definitiva con enfoque de derechos y diálogo social”.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro benefició a más de 400 mil aprendices a través de más de 2 mil 600 centros de trabajo, gracias a una inversión superior a 24 mil millones de pesos (mdp). Como resultado de esta política social, 7 de cada 10 jóvenes que ingresan al programa obtienen empleo o realizan una actividad productiva al finalizar su capacitación, consolidándose como programa clave para la inclusión laboral y la construcción de la paz, entre otras acciones.

