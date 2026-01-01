Las familias mexicanas destinan actualmente en promedio 3.5 por ciento de su ingreso mensual al pago del servicio doméstico de internet, lo que está por encima del 2 por ciento recomendado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

De acuerdo con el Índice de Desarrollo Digital Estatal (IDDE) 2025, elaborado por el Centro México Digital y entregado al Senado de la República, la cobertura de banda ancha móvil en el país alcanza al 95 por ciento de la población, y la cobertura 5G llega ya al 52.6 por ciento de los mexicanos, en promedio.

Además, destaca que el 80 por ciento de la población utiliza internet regularmente, y el uso entre adultos mayores y en zonas rurales ha crecido significativamente en los últimos cinco años. Destaca el uso de banca electrónica, que creció 14 por ciento a nivel nacional y el porcentaje de escuelas con internet para uso pedagógico aumentó 38 por ciento. Sin embargo, solo el 37 por ciento de los mexicanos usa internet para interactuar con el gobierno.

Lee también Secretaría Anticorrupción detecta posible hackeo a bases de datos de instituciones públicas; abre investigaciones

La Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California conforman el grupo líder y resaltan por su infraestructura robusta, altos niveles de desarrollo digital social y ecosistemas de innovación consolidados. En contraste, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas se ubican en los últimos lugares.

El desarrollo digital del país ha sido desigual, pues el mapa digital de México muestra una distribución clara: cinco entidades en el grupo líder, 11 en el grupo avanzado, 12 en el grupo emprendedor y cuatro en el grupo Básico.

La diferencia entre el primero (Ciudad de México, con 232 puntos) y el último lugar (Chiapas, con 66 puntos) alcanza 3.5 veces, lo que “representa importantes oportunidades de mejora en infraestructura, adopción tecnológica y capacidades digitales en diferentes regiones del país”.

Lee también Semar asegura 12 tambos metálicos con 600 kilos de cianuro de sodio en Culiacán; alista destrucción de precursores químicos

El estudio destaca que la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con rango de secretaría, representa un cambio institucional significativo, pero su éxito dependerá de que haya coordinación efectiva con estados, municipios, el sector privado, la academia y la sociedad civil; presupuesto suficiente para ejecutar proyectos de conectividad universal; y visión de largo plazo que trascienda ciclos políticos.

El Centro México Digital señala que si bien es necesario acelerar el despliegue de redes, especialmente en las entidades rezagadas, expandir la cobertura no es suficiente, pues es imperativo reducir los costos relativos del acceso para las familias de menores ingresos. Sostiene que los descuentos en uso del espectro para proyectos de conectividad social, previstos en el nuevo marco normativo, deben implementarse con transparencia y evaluación de resultados.

En este sentido, recomienda diseñar programas estatales de apoyo a la conectividad para el primer quintil de ingresos, priorizando hogares con estudiantes y adultos mayores.

Lee también Senadora del PVEM pide a gobernadores e INM rendir cuentas sobre política migratoria; llama a garantizar libertad de tránsito

Además, subraya que el reto para lograr la simplificación y digitalización de los trámites gubernamentales en los tres órdenes de gobierno radica en la implementación y en asegurar que todos los estados digitalicen sus trámites más frecuentes, que incluyan portales web accesibles para todas las personas, utilizando herramientas novedosas y que la interoperabilidad entre plataformas sea una realidad, no solo una aspiración.

“Este proceso debe realizarse en coordinación entre los tres niveles de gobierno y respetando las

atribuciones que la Constitución y la propia ley en la materia otorgan a las entidades federativas, de modo que la digitalización avance con un enfoque colaborativo, coherente y respetuoso del federalismo”.

Lee también Diputado de Morena propone prohibir cobro en reposición de tarjetas bancarias por robo; iniciativa es turnada a comisiones

El presidente de la Comisión de Derechos Digitales del Senado, Luis Donaldo Colosio Riojas, afirmó que el Índice de Desarrollo Digital Estatal 2025 ofrece un diagnóstico riguroso y estratégico del avance de la transformación digital en cada entidad federativa.

“Esta es información es muy valiosa y la podemos nosotros también desdoblar más adelante en nuestras propias entidades para ayudar a nuestros propios gobiernos estatales y municipales a cerrar esa brecha digital”, señaló.

Detalló que dicho IDDE mide infraestructura, digitalización de las personas y la sociedad, así como innovación y adopción de tecnologías de las empresas, “lo que nos permite identificar las oportunidades y los retos en cada una de nuestras entidades, mide las bases físicas y digitales que permiten conectividad y acceso, redes de telecomunicaciones y centros de datos y cobertura, calidad, describilidad y capacidad de procesamiento”.

Lee también Gabinete de Seguridad da golpe al crimen organizado en fin de año; realiza cateos y asegura armas largas en siete estados

Recalcó que la Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California, “en ese orden de prelación, son los que lideran el desarrollo digital dinámico, y por su parte Coahuila, Quintana Roo y Guanajuato se encuentran con un desarrollo creciente, cosa que es bastante buena”.

El IDDE es considerada una herramienta clave que permitirá evaluar resultados concretos: más cobertura, mejores precios, servicios públicos digitales funcionales y ecosistemas de innovación descentralizados.

El documento concluye que el desarrollo digital de México avanza, con diferentes velocidades y oportunidades en cada región. “Cerrar brechas y fortalecer capacidades digitales en todo el país no es solo un imperativo de equidad, sino una condición necesaria para la competitividad nacional”. Sostiene que los estados líderes muestran que con políticas sostenidas, inversión estratégica y coordinación institucional, la transformación digital puede convertirse en motor de prosperidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em