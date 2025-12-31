Más Información

El diputado morenista Francisco Adrián Castillo Morales propuso modificar la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para prohibir el cobro que realizan los bancos por la por robo o extorsión.

En el proyecto establece que la excepción de pago procedería al acreditar el delito con la denuncia correspondiente.

Los casos considerados son: los robos a transeúntes, casa habitación, transporte público o a institución bancaria.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, para su análisis y dictaminación.

