El Gabinete de Seguridad informó que el martes se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego cortas y largas, así como distintos tipos de droga en: Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.

En el municipio de Jiquipilas, Chiapas, elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron cuatro armas largas, 14 cargadores, 350 cartuchos, diversas dosis de droga, cinco chalecos tácticos, ponchallantas y un vehículo.

En Torreón, Coahuila, personal del Ejército y Fiscalía Estatal catearon un inmueble, incautaron un arma larga, site armas cortas y 1.25 kilos de metanfetamina. El costo de la droga asegurada es de 326 mil pesos

En Culiacán, Sinaloa, en el fraccionamiento Portalegre Residencia II, integrantes del Ejército catearon un inmueble, aseguraron un fusil Barrett, tres ametralladoras, nueve armas largas, seis armas cortas, 74 cargadores, cinco mil 682 cartuchos, un casco antifragmentos, dos chalecos tácticos, cuatro placas balísticas y un vehículo con reporte de robo y blindaje artesanal.

También en Culiacán, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), GN, y Ejército catearon un inmueble, aseguraron un arma larga, 34 artefactos explosivos, 286 cartuchos, un cargador y dos chalecos tácticos.

Gabinete de Seguridad realiza cateos, aseguramientos de armas de fuego y distintos tipos de droga en siete entidades este 30 de diciembre de 2025. Foto: Especial

En Mazatlán, en la colonia Lázaro Cárdenas, elementos de la Semar aseguraron 12 tambos con un total de 600 kilos de precursor químico y material táctico.

En Navolato, en el poblado de San Pedro, elementos del Ejército, al realizar recorridos de seguridad, arrestaron a seis personas y aseguraron tres ametralladoras, 13 armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico, tres vehículos y una motocicleta.

En Veracruz, sobre la carretera Tuxpan – Tampico, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Ejército, GN y Policía Municipal aseguraron 100 kilos de pirotecnia.

En la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, elementos de GN y la Secretaría Integral de Gestión de Riesgos y de Protección Civil, al realizar un operativo contra la venta irregular de pirotecnia, aseguraron tres mil piezas de material pirotécnico.

En Buenavista, Michoacán en el poblado Cinco de Mayo, elementos del Ejército y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad y vigilancia, detuvieron a seis personas, les aseguraron ocho armas largas, cargadores, 130 cartuchos, un chaleco táctico y un casco antifragmentos.

En Mérida, Yucatán en las colonias México Oriente, Centro y Benito Juárez, elementos de la Semar y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), al realizar inspecciones de seguridad en tres bodegas, aseguraron tres mil 392 kilos de pulpo congelado de dudosa procedencia sin los permisos correspondientes.

