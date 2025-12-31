Culiacán. - Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron una Orden Técnica de Investigación en una residencia bajo resguardo en el fraccionamiento Los Ángeles, en donde aseguraron 34 artefactos explosivos improvisados, una ametralladora Browing calibre 7.62X 51 milímetros.

La tarde del pasado lunes, elementos del Grupo de Fuerzas Especiales del Estado en un patrullaje por las calles del fraccionamiento Los Ángeles detectaron que al exterior de una residencia había cartuchos útiles esparcidos y dentro del inmueble se alcanzó a observar artefactos explosivos y equipo táctico, por lo que aseguraron el inmueble.

Con respaldo del ejército y la Policía Estatal Preventiva que resguardo el perímetro, los agentes federales y el ministerio público en una revisión del interior de la residencia encontraron 11 cartuchos, un cargador abastecido, dos bandas eslabonadas con un total de 265 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.

Sobre los 34 artefactos explosivos artesanales que fueron asegurados, personal militar de una de las células Contra Explosivos procedió a su destrucción en un área controlada, como medida de seguridad.

La Fiscalía General de la República inicio las primeras indagaciones sobre la identidad del propietario de la residencia para determinar el origen de las armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y los explosivos improvisados.

