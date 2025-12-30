Culiacán, Sin.- El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya dio a conocer que pese a que las finanzas estatales se encuentran presionadas por deudas heredadas de pasadas administraciones, en forma conjunta acordó con la federación apoyar a la Universidad Autónoma de Sinaloa para que cubra los salarios y aguinaldos que adeuda.

A través de un video que divulgo, sin citar la cantidad que va a ser canalizada a la máxima casa de estudios, informó que a partir de mañana miércoles, las autoridades universitarias estarán en la posibilidad de cubrir la segunda quincena de diciembre y liquidar los aguinaldos que adeuda a personal de confianza.

En su breve mensaje externó que dado que la Máxima Casa de Estudios es pilar del desarrollo social y cultural de Sinaloa y en respuesta a los derechos de los universitarios en cuanto a prestaciones salariales y aguinaldos, logró con la federación integrar mecanismos financieros para que la institución pueda solventar sus obligaciones salariales.

Lee también Investigan caso de crueldad animal en Hunucmá, Yucatán; hallan a perritos enjaulados

Un día antes, el rector la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, pidió comprensión y apoyo de todos los trabajadores activos y jubilados, sobre las gestiones que a lo largo de este año a realizado con autoridades federales para obtener recursos extraordinarios para cubrir los salarios de la segunda quincena del mes.

A través de un breve comunicado a la comunidad universitaria hizo mención que mantiene la gestión ante los distintos niveles de gobierno, teniendo como carta de presentación los indicadores de calidad en la academia, investigación, cultura, deporte y vinculación.

Madueña Molina externó que ha encontrado en el gobernador, Rubén Rocha Moya un aliado, lo cual con sus gestiones, representa la posibilidad de cubrir en favor de los trabajadores los temas pendientes en cuanto a prestaciones se refiere.

Lee también Elementos federales y estatales aseguran más de 400 kilos de cocaína en Caborca, Sonora; hay un detenido

El pasado 24 de diciembre, con cuatro días de retraso a la fecha limite que establece la ley, las autoridades universitarias, pagaron los aguinaldos, exclusivamente a los trabajadores sindicalizados, activos y jubilados, al lograr con dificultad integrar una bolsa de 638 millones de pesos.

Las autoridades universitarias habían planteado la necesidad de obtener recursos extraordinarios de la Secretaría de Educación Pública Federal para alcanzar un fondo de 920 millones de pesos para cubrir el aguinaldo a todo el personal, tanto sindicalizado, como de confianza activos y jubilados.

El rector, Jesús Madueña comentó que solo logró juntar 638 millones de pesos, con la integración de 250 millones de ayuda estatal, 130 millones entregados por la federación por el concepto de la política salarial y el fondo de 258 millones referente al pago de la segunda quincena del mes de diciembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr