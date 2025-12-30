Hunucmá, Yucatán.- Un pleito familiar por un predio en Hunucmá evidenció un grave caso de crueldad animal, pues fueron hallados varios perros en condiciones críticas.

Vecinos alertaron a las autoridades sobre el hacinamiento y la falta de alimento y agua de los perritos que se encontraban en jaulas, al parecer destinados a la reproducción.

Agentes de la Policía Municipal que acudieron a mediar en el conflicto descubrieron a los animales, los cuales fueron rescatados y llevados a la sede de la corporación policiaca.

Perritos fueron rescatados de jaulas en Yucatán (30/12/2025). Foto: Especial

Asimismo, ya se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por maltrato animal, la cual quedó asentada en la carpeta de investigación No. GK1420.

La denuncia fue presentada por Armando Peña, abogado del Ayuntamiento de Hunucmá, quien señaló que el bienestar de los animales es una prioridad y llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta al desarrollo del caso.

Protestan contra maltrato animal

Este martes, animalistas y vecinos cerraron el acceso al fraccionamiento Los Héroes, en el oriente de Mérida, en protesta por un caso de maltrato animal, del que acusan a empleados de la inmobiliaria Grupo Sadasi.

Realizan protesta contra maltrato animal en Yucatán (30/12/2025). Foto: Especial

De acuerdo con activistas, la gerente de la inmobiliaria ordenó encerrar en una jaula a una perrita preñada durante más de 12 horas y, hasta el momento, se desconoce su paradero, lo que ha generado preocupación por su estado de salud.

Los manifestantes exigieron la intervención de las autoridades y una respuesta inmediata de la empresa.

