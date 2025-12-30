Más Información

Tras dictamen técnico del Tren Interoceánico deberá haber deslinde de responsabilidades, dice Sheinbaum; la FGR lo determinará

Tras dictamen técnico del Tren Interoceánico deberá haber deslinde de responsabilidades, dice Sheinbaum; la FGR lo determinará

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

ASF advirtió mala planeación en Línea Z del Interoceánico

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

Descarrilamiento del Interoceánico, en datos; cronología y el saldo de víctimas del "proyecto más atractivo del mundo" según AMLO

"Más paz y seguridad para el 2026", pide presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro

"Más paz y seguridad para el 2026", pide presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Fallece Francisco Barrio Terrazas, exgobernador de Chihuahua; expresidentes del PAN lamentan deceso

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Detienen y vinculan a proceso Alejandro Baruc “N” en Uruapan, Michoacán; podría estar relacionado con el asesinato de Carlos Manzo

Cuernavaca, Mor.- La iglesia no pierde la esperanza de que el 2026 sea un año de mayor tranquilidad, paz y seguridad para todo el país, dijo el presidente de la (CEM), Ramón Castro Castro, al encabezar la celebración eucarística con la que se marca la conclusión del Jubileo; un tiempo de fe, reflexión y renovación espiritual.

“Estamos clausurando el Año Santo y nunca vamos a perder la esperanza. Esperar contra toda esperanza y pedirle a Dios que el 2026 sea un año de más tranquilidad, más y más paz para todos los morelenses y todo México”, expresó el obispo de la Diócesis de Cuernavaca.

Lee también

Para lograr lo anterior, dijo, es necesario poner su grano de arena y ser artesanos de paz empezando por la familia. “Es el deseo y es la intención de la oración. Que Dios nos ayude a todos y para eso no olvidemos que cada quien tiene que poner su grano de arena”, expuso.

A la grey católica pidió comprometerse a ser artesanos de paz comenzando en su corazón, familia y si entorno porque a veces, dijo, pedimos paz, pero no la tenemos. Yo creo que eso es una invitación para que todos hagamos algo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]