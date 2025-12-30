"Más paz y seguridad para el 2026", pide presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Ramón Castro Castro

Cuernavaca, Mor.- La iglesia no pierde la esperanza de que el 2026 sea un año de mayor tranquilidad, paz y seguridad para todo el país, dijo el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, al encabezar la celebración eucarística con la que se marca la conclusión del Jubileo; un tiempo de fe, reflexión y renovación espiritual.

“Estamos clausurando el Año Santo y nunca vamos a perder la esperanza. Esperar contra toda esperanza y pedirle a Dios que el 2026 sea un año de más tranquilidad, más seguridad y más paz para todos los morelenses y todo México”, expresó el obispo de la Diócesis de Cuernavaca.

Para lograr lo anterior, dijo, es necesario poner su grano de arena y ser artesanos de paz empezando por la familia. “Es el deseo y es la intención de la oración. Que Dios nos ayude a todos y para eso no olvidemos que cada quien tiene que poner su grano de arena”, expuso.

A la grey católica pidió comprometerse a ser artesanos de paz comenzando en su corazón, familia y si entorno porque a veces, dijo, pedimos paz, pero no la tenemos. Yo creo que eso es una invitación para que todos hagamos algo.

