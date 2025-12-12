"Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la Virgen de Guadalupe": presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano

Cuernavaca, Mor.- El presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Ramón Castro Castro, afirmó que uno de los temas que más preocupan en el país y en el estado es la seguridad, por lo que es una de las peticiones que hacen este día a la Virgen de Guadalupe.

“María también está preocupada por esta falta de paz, seguridad y democracia, y esta falta de honestidad que sufre México", expresó el obispo de la Diócesis de Cuernavaca.

El jerarca católico dijo que este 12 de diciembre es un día lleno de esperanza que tanto necesita México con noticias tan difíciles, tristes y complejas, y ver la fe del pueblo en la Basílica de Guadalupe abre un horizonte de optimismo.

Ramón Castro dijo que es importante pedir a Dios, pero no va a sustituir lo que corresponde a cada uno de los ciudadanos.

Milagro de concepción

María del Rosario y su nuera, Guadalupe, visitaron a la virgen de Guadalupe en El Calvario, de Cuernavaca, para agradecer el milagro de concebir y disfrutar ser madre.

Seguridad, lo que mas pide la feligresía a la virgen de Guadalupe: obispo. Foto: Justino Miranda.

Su devoción fue depositada en la Guadalupana porque los padres de Guadalupe tuvieron complicaciones para tener hijos y acudieron a la Basílica. Frente a la virgen hicieron la promesa de que si les mandaba un hijo lo llamarían Guadalupe y así fue.

Con ese antecedente, Guadalupe temía vivir la misma situación que sus padres pero afortunadamente, dijo, logró embarazarse pero no faltaron sus oraciones para que su pequeña naciera con buena salud.

Su suegra, María del Rosario también visita a la morenita cada año y en su casa le canta "Las mañanitas". Ella intentó por siete años poder ser madre, sin embargo, al tercer mes lo perdía; entonces un 12 de diciembre pidió con toda su fe para aliviar su sentimiento de soledad.

En febrero, se enteró que un bebé venía en camino y después llegó el otro, aunque el diagnóstico del médico fue que tenía la matriz débil y ante un embarazo tendrían que decidir a quién salvarle la vida.

Sus dos hijos están vivos y sanos, aunque uno con problemas del corazón.

