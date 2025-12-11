Cuernavaca, Mor.- Los Poderes Ejecutivo y Legislativo gestionaron recursos extraordinarios para aliviar el déficit presupuestal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La universidad no tenía dinero para aguinaldos y otras prestaciones para trabajadores sindicalizados, lo mismo que el Poder Judicial.

Isaac Pimentel Mejía, presidente del Congreso de Morelos, confirmó el consenso de las bancadas parlamentarias por aprobar una ampliación presupuestal de 78 millones de pesos para el Tribunal Superior de Justicia de la entidad, para que haga frente a sus gastos de fin de año.

Por otra parte, la gobernadora Margarita González Saravia anunció la autorización de 270 millones de pesos por parte del Gobierno de México para dar un “respiro financiero” a la UAEM.

En reunión con Viridiana Aydeé León Hernández, rectora de la UAEM, y Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITUAEM), la gobernadora reconoció el esfuerzo de las autoridades universitarias para enfrentar el problema financiero estructural que atraviesa la institución.

Al subrayar que el crecimiento de la matrícula no ha sido acompañado de un presupuesto proporcional, lo que ha generado una presión financiera que requiere atención de fondo, Margarita González Saravia informó que, tras un año de gestiones conjuntas con la rectoría, el sindicato, diputadas y diputados federales, así como la administración estatal, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo autorizó un apoyo extraordinario de 270 millones de pesos para la UAEM.

