Culiacán, Sin.- En una nueva jornada de violencia en el estado, se reportaron los del sexo masculino y una mujer herida, en sectores distintos de la capital del estado y en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, las autoridades federales y estatales atienden notificaciones de bloqueos y confrontaciones armadas.

Los elementos de la Guardia Nacional, división caminos descubrieron el cuerpo de una persona del sexo masculino, con , en una parcela, a un costado de la carretera Culiacán-El Dorado, en la sindicatura de Costa Rica.

En una improvisada vivienda, construida de madera y laminas, en un terreno ubicado por la calle Cristóbal de Oñate, en la colonia San Rafael, de la capital del estado, una pareja fue por personas desconocidas, por lo que vecinos solicitaron la presencia de los cuerpos de auxilio y de seguridad.

Los paramédicos de la Cruz Roja, determinaron que el varón, cuya identidad no se conoce, no presentaba signos vitales, en tanto que la mujer, de nombre Marta Nubia “N”, de 30 años de edad, tuvo que ser trasladada a un hospital a causa de las heridas que presentó por los impactos de bala.

En la sindicatura de Culiacancito, en el extremo poniente de la capital del estado, el joven Arturo “N”, de 22 años de edad, fue privado de la vida de varios disparos por personas desconocidas que lograron ingresar a su domicilio.

Los elementos del Ejército, la Guardia Nacional y de la Policía Estatal Preventiva fueron desplazados a la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde vecinos reportaron una serie de enfrentamientos entre grupos rivales y el bloqueo de las carreteras la Veinte y la Cincuenta.

