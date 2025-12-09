Más Información

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

Niños migrantes en EU son detenidos por más tiempo del límite legal, admite ICE

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

SAT logra nuevo récord en recaudación de impuestos en noviembre con 4.9 billones de pesos

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

VIDEO Paracaidista desciende en calles del Centro de la CDMX; queda atorado en un semáforo

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Gobernador de Michoacán se reúne con Sheinbaum en Palacio Nacional; acude también gabinete de Seguridad

Dos personas fueron encontradas sin vida al interior de su domicilio ubicado en la calle Montiel, en la colonia Lindavista, . De acuerdo con los primeros reportes, la pareja fue hallada por su hijo y presentaba .

Una pareja fue asesinada a tiros al interior del número 655 de la calle Pernambuco esquina con Montiel de la colonia Lindavista. Peritos de la Fiscalía de la CDMX se encuentran realizando las diligencias en el lugar. Foto: Valente Rosas.
Una pareja fue asesinada a tiros al interior del número 655 de la calle Pernambuco esquina con Montiel de la colonia Lindavista. Peritos de la Fiscalía de la CDMX se encuentran realizando las diligencias en el lugar. Foto: Valente Rosas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos policiales acudieron al inmueble situado en la , casi esquina con Montiel, tras recibir un reporte sobre personas lesionadas. Al ingresar, los oficiales localizaron a la pareja, que fue diagnosticada sin signos vitales a causa de heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Lee también:

Los policías notificaron de inmediato al agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

Una pareja fue asesinada a tiros al interior del número 655 de la calle Pernambuco esquina con Montiel de la colonia Lindavista. Peritos de la Fiscalía de la CDMX se encuentran realizando las diligencias en el lugar. Foto: Valente Rosas.
Una pareja fue asesinada a tiros al interior del número 655 de la calle Pernambuco esquina con Montiel de la colonia Lindavista. Peritos de la Fiscalía de la CDMX se encuentran realizando las diligencias en el lugar. Foto: Valente Rosas.

En tanto, la SSC indicó que ya se llevan a cabo labores de investigación, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar seguimiento a posibles líneas de investigación.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]