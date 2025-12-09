Dos personas fueron encontradas sin vida al interior de su domicilio ubicado en la calle Montiel, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con los primeros reportes, la pareja fue hallada por su hijo y presentaba impactos de arma de fuego.

Una pareja fue asesinada a tiros al interior del número 655 de la calle Pernambuco esquina con Montiel de la colonia Lindavista. Peritos de la Fiscalía de la CDMX se encuentran realizando las diligencias en el lugar. Foto: Valente Rosas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos policiales acudieron al inmueble situado en la calle Pernambuco, casi esquina con Montiel, tras recibir un reporte sobre personas lesionadas. Al ingresar, los oficiales localizaron a la pareja, que fue diagnosticada sin signos vitales a causa de heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Los policías notificaron de inmediato al agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.

En tanto, la SSC indicó que ya se llevan a cabo labores de investigación, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar seguimiento a posibles líneas de investigación.

