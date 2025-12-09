Más Información
Llegan al Senado 17 mil ejemplares de "Grandeza", el libro de AMLO; serán entregados como “regalo navideño” entre la población
Diputados avalan en lo general prohibición de vapeadores; aprueban hasta 8 años de prisión a quien los venda o produzca
Dos personas fueron encontradas sin vida al interior de su domicilio ubicado en la calle Montiel, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con los primeros reportes, la pareja fue hallada por su hijo y presentaba impactos de arma de fuego.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos policiales acudieron al inmueble situado en la calle Pernambuco, casi esquina con Montiel, tras recibir un reporte sobre personas lesionadas. Al ingresar, los oficiales localizaron a la pareja, que fue diagnosticada sin signos vitales a causa de heridas producidas por proyectil de arma de fuego.
Lee también: Secretaría de Seguridad de CDMX refuerza vigilancia por temporada navideña; policía bancaria emite recomendaciones
Los policías notificaron de inmediato al agente del Ministerio Público, quien ordenó la intervención de los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.
En tanto, la SSC indicó que ya se llevan a cabo labores de investigación, así como el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en la zona, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar seguimiento a posibles líneas de investigación.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]