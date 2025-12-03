Ecatepec, Méx.- Aldo “N”, alias “El Balú”, integrante del grupo delictivo “La Chokiza”, considerado como objetivo prioritario para el gobierno federal por la presunta comisión de delitos como extorsión, homicidio y despojo, fue arrestado por elementos de la Secretaría de Marina y de la Policía Municipal de Ecatepec.

Según las autoridades locales, la detención se llevó a cabo la noche del martes en un tianguis navideño del fraccionamiento La Guadalupana, en el municipio más poblado del Estado de México.

Los residentes reportaron al Centro de Mando de la corporación municipal que en esa zona se escucharon varias detenciones de arma de fuego, por lo que se trasladaron elementos del grupo especial de la Policía Metropolitana junto a la Marina y hallaron a un grupo de personas que alteraban el orden, entre ellos a un sujeto quien aparentemente portaba un arma.

Los integrantes de los cuerpos de seguridad intervinieron para preservar el orden y la paz social.

Durante el despliegue policiaco, se aseguró a “El Balú”, quien intentó emprender la huida y se le encontró en posesión de un arma de fuego tipo escuadra calibre 32, con un cargador abastecido con ocho cartuchos, pero comerciantes de la zona trataron de impedir la acción policial.

“El Balú” es considerado objetivo prioritario a nivel federal, por dedicarse a la extorsión, despojo, homicidio, tráfico de armas, narcomenudeo y cobro de piso, y durante su aseguramiento alardeó ser agremiado de la organización delictiva “La Chokiza”.

El sujeto fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo) para determinar su situación legal.

