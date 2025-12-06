Se registra explosión dentro de vivienda en Lindavista, en la GAM; no se reportan lesionados

La tarde de este sábado, se registró una explosión dentro de una vivienda en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, que derivó en un incendio que fue sofocado por Bomberos de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local (SEGIRPC) informó que no hubo personas heridas por el incidente.

Ante la magnitud del fuego y como medida preventiva, 35 personas fueron evacuadas de viviendas en la zona, confirmó la SGIRPC.

La explosión se registró en el inmueble de la calle Pisco, casi esquina con Otavalo, hasta donde se trasladaron los cuerpos de emergencia.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos combatió las llamas en el lugar y tras algunos minutos logró controlar el incendio.

