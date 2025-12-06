Más Información

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

Estalla coche bomba en Michoacán; reportan 4 muertos, 7 heridos

Marea guinda inunda las calles por Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir"

Marea guinda inunda las calles por Sheinbaum; “siempre que nos llame, vamos a venir"

Se registra explosión dentro de vivienda en Lindavista, en la GAM; no se reportan lesionados

Se registra explosión dentro de vivienda en Lindavista, en la GAM; no se reportan lesionados

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Luisa María Alcalde, "Andy" López Beltrán y coordinadores de Morena, permanecen cerca de Sheinbaum en el Zócalo

Tigres vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO semifinal de vuelta del Apertura 2025, HOY

Tigres vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO semifinal de vuelta del Apertura 2025, HOY

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

Asisten 600 mil al Zócalo a festejos encabezados por Sheinbaum por 7 años de la 4T

La tarde de este sábado, se registró una dentro de una vivienda en la , alcaldía Gustavo A. Madero, que derivó en un incendio que fue sofocado por Bomberos de la Ciudad de México.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local () informó que no hubo personas heridas por el incidente.

Ante la magnitud del fuego y como medida preventiva, 35 personas fueron evacuadas de viviendas en la zona, confirmó la SGIRPC.

Leer también:

La explosión se registró en el inmueble de la calle Pisco, casi esquina con Otavalo, hasta donde se trasladaron los cuerpos de emergencia.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos combatió las llamas en el lugar y tras algunos minutos logró controlar el incendio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]