¿Listo para bailar, cantar y romper piñatas en esta temporada navideña? Acude a las actividades que autoridades de CDMX tienen para ti

Diversas alcaldías y dependencias de la Ciudad de México anunciaron actividades culturales y comunitarias para celebrar el inicio de la temporada navideña este fin de semana, que incluirán posadas, música en vivo, pastorelas y encendidos de árboles en distintas demarcaciones.

La FARO Azcapotzalco celebrará su Posada Farera el sábado 6 de diciembre a las 16:00 horas, donde las y los asistentes podrán disfrutar de la presentación del taller de teatro, música en vivo con DJ Zack Vader y La Orquesta Imaginaria y su Combo Esquizofrénico, además de romper piñatas y convivir en un ambiente festivo.

Las diversas actividades incluyen posadas, música en vivo, pastorelas y encendidos de árboles. Foto: Fabián Evaristo.

La alcaldía Tlalpan también anunció un evento navideño: el Encendido del Árbol, que se llevará a cabo el domingo 7 de diciembre a las 18:30 horas en la Explanada de la Alcaldía.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en conjunto con el Metro abrieron al público una Villa Navideña en la Glorieta de Insurgentes. En el lugar también se colocó un árbol de Navidad.

“Ven con tu familia y disfruta un momento lleno de sorpresas. ¡Te esperamos!”, señaló la dependencia.

cr