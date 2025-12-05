Más Información

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Trump, Sheinbaum y Carney acordaron "trabajar juntos en el T-MEC", según el gobierno canadiense

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Lo que se puede esperar de la Selección Mexicana en el Grupo A; el panorama del Tricolor, rumbo al Mundial de 2026

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Mundial 2026: Así se tomó la selfie histórica de Infantino junto a Sheinbaum, Trump y Carney

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Así quedaron todos los grupos del Mundial 2026; chécalos a detalle

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Sheinbaum, Trump y Carney se reúnen por una hora; "acordamos seguir trabajando para temas comerciales", dice la Presidenta

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Godoy encabeza reunión nacional ya como titular de la FGR; avalan registro único de armas de fuego

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina () realizaron el encendido del y la presentación de la villa navideña que se instaló en la Glorieta de Los Insurgentes.

El árbol fue elaborado por en el Reclusorio Norte que forman parte del programa Hazme Valer, mediante el cual se emplean desde su reclusión.

Secretaría de Seguridad instala árbol y villas navideñas en Insurgentes; artesanos en reclusión construyen la figura. Foto: Fabián Evaristo.
Secretaría de Seguridad instala árbol y villas navideñas en Insurgentes; artesanos en reclusión construyen la figura. Foto: Fabián Evaristo.

El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Andrés Ponce Aceituno explicó que la figura representa el deseo de los artesanos por reinsertarse en la sociedad.

Lee también:

"Nos congratula mucho exhibir por primera vez el árbol de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuya infraestructura fue alborada por personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Norte que trabajan bajo el esquema laboral de Hazme Valer, que representa los sueños de las personas privadas de la libertad", dijo.

La figura de 8 metros de altura fue hecha en acero por 4 herreros y un pintor, se informó.

Secretaría de Seguridad instala árbol y villas navideñas en Insurgentes; artesanos en reclusión construyen la figura. Foto: Fabián Evaristo.
Secretaría de Seguridad instala árbol y villas navideñas en Insurgentes; artesanos en reclusión construyen la figura. Foto: Fabián Evaristo.

En la glorieta también se inauguraron 13 villas en las cuales se ofrecen distintas actividades, que estarán disponibles desde las 18 horas, los días viernes, sábado y domingo.

El árbol navideño y las villas estarán hasta el próximo 7 de enero.

En el montaje participaron elementos de la SSC, de la Secretaría de Obras y Servicios y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]