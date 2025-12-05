Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) realizaron el encendido del árbol de navidad y la presentación de la villa navideña que se instaló en la Glorieta de Los Insurgentes.

El árbol fue elaborado por artesanos privados de la libertad en el Reclusorio Norte que forman parte del programa Hazme Valer, mediante el cual se emplean desde su reclusión.

Secretaría de Seguridad instala árbol y villas navideñas en Insurgentes; artesanos en reclusión construyen la figura. Foto: Fabián Evaristo.

El subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, Andrés Ponce Aceituno explicó que la figura representa el deseo de los artesanos por reinsertarse en la sociedad.

"Nos congratula mucho exhibir por primera vez el árbol de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuya infraestructura fue alborada por personas privadas de la libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Norte que trabajan bajo el esquema laboral de Hazme Valer, que representa los sueños de las personas privadas de la libertad", dijo.

La figura de 8 metros de altura fue hecha en acero por 4 herreros y un pintor, se informó.

En la glorieta también se inauguraron 13 villas en las cuales se ofrecen distintas actividades, que estarán disponibles desde las 18 horas, los días viernes, sábado y domingo.

El árbol navideño y las villas estarán hasta el próximo 7 de enero.

En el montaje participaron elementos de la SSC, de la Secretaría de Obras y Servicios y del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

