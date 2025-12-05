Un hombre de la tercera edad perdió la vida la mañana de este viernes luego de ser arrollado por una motocicleta sobre avenida Aquiles Serdán, a la altura de la calle Tierra Colorada, en la colonia Tierra Nueva, alcaldía Azcapotzalco, de acuerdo con las primeras versiones policiacas.

El incidente ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la vialidad rápida, momento en que fue embestido por un motociclista que circulaba por los carriles de extrema izquierda.

A la zona arribaron paramédicos, quienes diagnosticaron al hombre sin signos vitales, por lo que policías procedieron a acordonar el área en espera de los servicios periciales.

Minutos más tarde, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) realizó las diligencias correspondientes y levantó el cuerpo para su traslado al anfiteatro, donde se continuará con la identificación oficial.

El motociclista involucrado y las circunstancias exactas del hecho serán investigadas por la autoridad ministerial.

