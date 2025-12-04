Una mujer perdió la vida y un menor resultó gravemente herido tras ser atropellados por un tráiler mientras cruzaban Eje 3 Norte Cuitláhuac, a la altura de la colonia Pro Hogar, en la alcaldía Azcapotzalco.

El incidente ocurrió frente al número 09, entre Norte 9, cuando la mujer, de aproximadamente 35 años, caminaba junto a un niño de alrededor de cinco años. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer cayó sobre la cinta asfáltica y posteriormente fue arrollada por la pesada unidad. Testigos solicitaron apoyo inmediato al servicio de emergencias.

Lee también Incertidumbre en la colonia que se resiste a ser la 4T

Al lugar acudieron elementos de la policía capitalina, así como ambulancias del ERUM. El personal médico confirmó que la mujer ya no contaba con signos vitales, mientras que el menor presentó fracturas bilaterales en brazo, cúbito y radio, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital de Magdalena de las Salinas.

La zona fue acordonada por personal de campo, quienes cubrieron el cuerpo de la víctima en espera de Servicios Periciales. La Coordinación Territorial correspondiente tomó conocimiento del caso y dio inicio a las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

El tránsito en la zona se vio afectado mientras continuaban los trabajos periciales y las labores de emergencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL