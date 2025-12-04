Tultitlán, Mex.— A un año de que el gobierno municipal de Tultitlán colocó letreros para nombrar una colonia como La Cuarta Transformación, hay vecinos que siguen en la incertidumbre para realizar trámites, pues para servicios que contratan de telefonía o internet lo siguen haciendo bajo el nombre de El Paraje Fimesa I, II y III. Sin embargo, para el pago de predial y agua, la autoridad local les entrega recibos con el nuevo nombre.

Otra de las problemáticas que encuentran vecinos entrevistados por EL UNIVERSAL, está relacionada con el trámite ante instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto Nacional Electoral (INE), ya que tendrían que realizar correcciones en datos personales y esto afectaría más a personas de la tercera edad.

Habitantes de las Fimesas refieren que se seguirán oponiendo ya que afirman se trata de una imposición del gobierno de Tultitlán y han realizado movilizaciones y acciones, entre ellas, el retiro de letreros con nuevos nombres a las calles, aunado a que mantiene un litigio con la autoridad local por terrenos en los que construyeron casas.

Lee también Cuáles son las nuevas reglas de tránsito para los ciclistas del Edomex

Fue el 4 de diciembre de 2024 cuando vieron a funcionarios municipales comenzar con la instalación de nomenclaturas con nombres alusivos al proyecto del gobierno federal como Guardia Nacional, Tren Suburbano, Reforma Judicial, Aeropuerto Felipe Ángeles, Jóvenes Construyendo el Futuro, Corredor Interoceánico, entre otras, de los cuales quedan instalados muy pocos pues vecinos los quitaron en señal de protesta.

“De buenas a primeras vienen a querernos cambiar el nombre que a la Cuarta Transformación cuando yo ya tengo mi INE de Fimesa II, yo tengo aquí 15 años viviendo y ya tengo mis papeles de mi seguro y a otros se les va a complicar si se tienen que cambiar, yo tengo mi pensión y no quiero volver a empezar; aparte ya hay un nombre, ¿por qué nos quieren imponer el cambio y los nombres de las calles?”, declaró una habitante de Fimesa II, quien pidió anonimato por temor a represalias del gobierno municipal.

Carolina Vázquez mencionó que su casa, ubicada en la colonia que conocen como Fimesa III, fue demolida en un operativo de madrugada, hace tres años, motivo por el cual denunció a la entonces presidenta municipal, Elena García, por abuso de autoridad y dijo que, en total, la ex edil suma más de 90 denuncias que no han sido judicializadas a pesar de que han presentado pruebas sobre sus dichos.

Lee también Edomex destina 362 mdp al Programa Mujeres con Bienestar, para más de 14 mil beneficiarias de Toluca

Comentó que con la actual alcaldesa de Tultitlán, Ana Castro, han buscado acercamientos para dialogar respecto a la situación que acontece en la zona en donde, entre 2020 y 2023 fueron demolidas 21 viviendas, sin embargo, no han obtenido una respuesta.

También han reportado que las autoridades municipales les han hecho señalamientos como delincuentes, invasores, paracaidistas, revoltosos, mugrosos y huarachudos; sin embargo, “no nos interesa porque al final del día, si tiene pruebas de que somos delincuentes, pues que las presente. Somos vecinos de esta colonia. Nos tocó, desafortunadamente o afortunadamente, vivir aquí”, agregó Carolina.

Además, en lo que va del año han realizado diversas movilizaciones para bloquear el paso de vehículos en la Vía José López Portillo, en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ubicada en el municipio de Naucalpan, así como cuatro protestas en la caseta de cobro de la autopista México-Querétaro, en Tepotzotlán.

Lee también Edomex busca más recursos para proyectos de transporte públicos; estos son

Lilia sostuvo que lleva 30 años habitando en Fimesa II, en donde habitan personas que no se niegan a someterse a un proceso de regularización y que incluso propusieron mediante solicitudes al gobierno mexiquense que la iniciativa del Ayuntamiento de Tultitlán, de unificar a las Fimesas y nombrarlos como colonia La Cuarta Transformación, sea sometido a consulta pública, lo cual no tuvo éxito, al menos este año.

De igual manera dijo que hay quejas de quienes llegan al palacio municipal a pagar el predial, pues en el área de tesorería se niegan a cobrarles si no acceden a que los registros queden con los nombres nuevos de las calles y el de la colonia como La Cuarta Transformación.

“No nos vamos a dejar. Es un capricho de la expresidenta de Tultitlán, ella dice que esta colonia no existía. Ya tenemos muchos años y ella ya sabía que existía desde que estuvo de presidenta por el PRD”, agregó la vecina de Fimesa II.

Lee también Sheinbaum anuncia arranque de las Farmacias del Bienestar; inician en el Edomex con 500

Como parte de la defensa jurídica que iniciaron, además de las más de 90 denuncias contra la exalcaldesa y funcionarios municipales, se ampararon y consiguieron dos suspensiones provisionales que marcan que el Ayuntamiento de Tultitlán no puede realizar ningún acto o ejercicio de gobierno hasta que concluya el proceso judicial.

¿Qué ha hecho el gobierno municipal?

El ayuntamiento de Tultitlán, informó en diciembre del año pasado que el nombramiento como colonia La Cuarta Transformación tiene como propósito la regularización de quienes ahí habitan además de que planean construir áreas de recreación y resolver conflictos sociales.

“A través de la adquisición de estas tierras, el gobierno municipal reafirma su compromiso con las familias en vulnerabilidad, beneficiando a más de 3mil hogares mediante una acción social orientada a regularizar la tenencia de la tierra”, señaló la autoridad municipal.