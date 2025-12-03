Estado de México.- La gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) informó que se han destinado 362 millones de pesos al Programa Mujeres con Bienestar que beneficia a más de 14 mil mexiquenses que habitan en Toluca.

Además aseguró que los recursos económicos que se canalizan a este municipio permiten brindar ayuda a más de 40 mil toluqueñas, conforme a los programas sociales que se ejecutan en beneficio de las mujeres, cuando asistió al Primer Informe de Gobierno del alcalde Ricardo Moreno Bastida.

“Qué bueno que la transformación ha llegado a Toluca y con ella la posibilidad de cambiar la administración pública, a partir de ejercer gobiernos del pueblo y para el pueblo. Gobiernos que atiendan menos en el escritorio y más en el territorio. Gobiernos que conducen sus políticas, sus programas, y sus acciones, a partir de escuchar y dialogar con la gente. Así está ocurriendo hoy en esta gran capital”, aseveró.

En la sala de conciertos "Felipe Villanueva", la mandataria mexiquense escuchó los avances logrados en los últimos 365 días en el municipio de Toluca y cuando hizo uso de la palabra, Gómez Álvarez confió en que los buenos resultados continuarán en el Estado de México bajo los principios del Movimiento de la Transformación.

“Ese legado humanista es el que conduce nuestra querida Presidenta de la República, la querida doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene grandes convicciones y muy firmes; además una vocación también de servicio. Al lado de ella, estoy segura de que seguiremos sumando los esfuerzos del gobierno, tanto del estado como de los municipios, para construir la prosperidad de las familias”, precisó.

Ante unas mil personas de la sociedad toluqueña, la gobernador mexiquense refrendó el compromiso de su administración de secundar el esfuerzo y trabajo realizado en la capital mexiquense, a través del impulso a los programas sociales.

También en su mensaje citó, como ejemplo, el programa Alimentación para el Bienestar que ha apoyado a más de 26 mil 100 mujeres con la entrega de 119 mil despensas, así como el apoyo educativo, a través de 6 mil 897 Becas para el Bienestar, por aprovechamiento académico.

Asimismo reconoció los logros alcanzados en la capital mexiquense para el desarrollo social, como un reflejo de la Cuarta Transformación.

A su vez, el alcalde Ricardo Moreno Bastida, se congratuló por vivir un momento político muy especial al acompañar a la primera gobernadora del Estado de México y a la primera Presidenta de México, además manifestó su lealtad y disposición de colaborar en beneficio de las y los mexicanos.

Entre los presentes asistieron Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local; magistradas y magistrados; diputadas y diputados federales y locales; miembros del cabildo del Ayuntamiento de Toluca; así como presidentas y presidentes municipales, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno e integrantes de la sociedad civil.