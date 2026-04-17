El gobierno de la Cuarta Transformación ha pagado un costo elevado para mantener los precios controlados de la gasolina. Desde 2018 a la fecha, la Federación ha destinado 853 mil millones de pesos en subsidios a combustibles.

Para dimensionar el impacto, este gasto acumulado equivale al costo conjunto de la refinería de Dos Bocas, Tren Maya y el AIFA.

Estímulo del 0%. Del 14 de marzo al 14 de abril. Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, sin esta intervención fiscal el precio del litro de combustible en el mercado actual podría oscilar entre 30 y 33 pesos, que sigue al alza por la escalada bélica en Medio Oriente y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

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En lo que va del presente año, el costo de frenar el gasolinazo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán ronda los 20 mil millones de pesos en sólo cuatro semanas, mientras que la factura histórica desde 2018 supera los 853 mil millones de pesos.

Datos oficiales que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha hecho llegar a la Cámara de Diputados, así como del Programa Sectorial de Energía, indican que la actual administración ha tenido que reactivar estímulos agresivos para contener los precios en estaciones de servicio.

Tan sólo en las primeras cuatro semanas de 2026, el gasto estimado asciende a 20 mil millones de pesos desde que se reactivó el subsidio el pasado 14 de marzo, derivado de un costo semanal de 5 mil millones de pesos reportado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

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La situación actual guarda un paralelismo con lo ocurrido en 2022. En aquel año, la invasión rusa a Ucrania disparó los precios internacionales del crudo, obligando al gobierno de México a destinar una cifra histórica de 397 mil 600 millones de pesos para evitar que la gasolina superara la barrera de los 30 pesos.

En el desagregado, se observa que en 2018 el gobierno federal destinó 69 mil 322 millones de pesos al subsidio de gasolinas; para 2019 se redujo a 28 mil 525 millones; mientras que en 2020 el gasto por este concepto tuvo una reducción drástica de 3 mil 689 millones debido a la caída en demanda y precios del crudo por la pandemia de Covid-19.

Las cifras señalan que en el año 2021 el costo del subsidio alcanzó los 88 mil 590 millones de pesos, derivado de la reactivación económica, mientras que en 2022 la guerra en Ucrania provocó incrementos desmedidos en el precio de las gasolinas. Por este motivo, el gobierno aplicó un “estímulo complementario” (subsidio directo), además del descuento al IEPS para evitar que la gasolina superara los 30 pesos, lo que le generó gastos por 397 mil 600 millones de pesos.

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Para 2023, el gasto bajó respecto al año anterior; sin embargo, se mantuvo alto para consolidar el control inflacionario, alcanzando los 124 mil 100 millones de pesos. En tanto que en 2024 el gobierno erogó 121 mil 577 millones de pesos en subsidios, derivado de su política de “precios controlados” que mantuvo el costo por debajo de la inflación acumulada.

En 2025, Hacienda redujo significativamente los apoyos y no se contabilizaron los costos, debido a que sólo se otorgaron estímulos durante 13 semanas para la gasolina magna y el diesel, mientras que la gasolina premium no tuvo subsidio y el costo total corrió a cargo de los consumidores.

Lo anterior resultó viable debido a la estabilidad de los precios internacionales del petróleo durante la mayor parte del año; sin embargo, en marzo de 2026 el gobierno reactivó estos subsidios debido a la inestabilidad en Medio Oriente, destinando aproximadamente 5 mil millones de pesos semanales para contener el alza de precios.

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La Presidenta informó que la reactivación del subsidio busca aminorar las afectaciones por la tensión en el estrecho de Ormuz, que dispararon los precios internacionales del crudo. De mantenerse la tendencia de 5 mil millones de pesos semanales por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Hacienda podría cerrar el año con una erogación cercana o superior a los 200 mil millones de pesos, replicando el impacto financiero que provocó la guerra en Ucrania hace cuatro años.

Para la semana del 11 al 17 de abril, el estímulo fiscal vigente es de 1.80 pesos por litro para la gasolina magna y llega hasta los 5.91 pesos para el diesel, el nivel más alto en lo que va del año.

Aunque el gobierno mitiga este gasto mediante los excedentes petroleros obtenidos por Pemex a través del Derecho para el Bienestar, analistas advierten que la prolongación del conflicto en Irán pondrá a prueba la resistencia de las finanzas públicas.

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