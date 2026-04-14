Gobierno recorta el gasto para inyectar subsidios a gasolinas

El ajuste al gasto público que está preparando el gobierno federal para evitar el gasolinazo derivado de los altos precios del petróleo por el conflicto en Medio Oriente podría venir del gasto corriente y en inversión física, consideraron analistas consultados por EL UNIVERSAL.

Coincidieron en que hay margen para apretarse el cinturón en sueldos y otros rubros sin poner en riesgo los programas sociales y la operación del sector público.

Además, destacaron que, a diferencia del sexenio anterior, cuando Andrés Manuel López Obrador agotó el ahorro que se tenía en los fondos de estabilización por más de 253 mil millones de pesos, ahora se cuenta con un colchón de 127 mil millones de pesos.

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La presidenta Claudia Sheinbaum dijo ayer en la conferencia matutina que cada semana están revisando los ingresos y egresos con proyecciones al cierre de 2026 para evaluar dónde realizar recortes al gasto para seguir aplicando los estímulos a los combustibles a fin de suavizar el precio a los consumidores de gasolinas y diesel.

Dicho subsidio tiene un costo semanal estimado en 5 mil millones de pesos, monto equivalente a lo que se gastó tan sólo en febrero pasado la Secretaría de Salud o la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la actualización del marco macroeconómico de 2026 contenida en los Precriterios Generales de Política Económica (PGPE) de 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya había anunciado un ajuste.

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Informó que el gasto neto presupuestario pasaría de 10 billones 193 mil millones de pesos a 10 billones 140 mil millones, es decir, 100 mil millones de pesos por debajo del monto aprobado por la Cámara de Diputados para este año.

La Secretaría de Hacienda indicó que esa reducción provendrá tanto del gasto programable como del no programable.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, afirmó que el gobierno sí tiene espacio para hacer ajustes sin afectar programas sociales, haciendo, a la vez, más eficiente el gasto.

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“Desafortunadamente siempre suelen sacrificar recursos destinados a infraestructura del gasto público y es ahí en donde suelen recortar”, lamentó.

Por otro lado, anunciaron más becas, que, si bien es algo positivo, ya no hay de dónde, señaló.

Gabriela Siller advirtió que eso va sumando para presionar más las finanzas públicas, lo que puede derivar en el deterioro de la calificación de riesgo soberano de la deuda de México.

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Por su parte, Gabriel Pérez del Peral, profesor de la Universidad Panamericana, apuntó que el recorte al gasto podría darse en el capítulo 1000 de sueldos y salarios del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2026.

Refirió que, según datos de la SHCP al primer bimestre del presente año, ese rubro del gasto corriente del gobierno federal trae un aumento de 10.6% en general en comparación a igual periodo del año pasado.

En su interior, acotó el académico, en servicios personales hay un ascenso de 14.8%.

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Por eso, aseguró que hay tela de dónde cortar en sueldos y salarios, pues están incurriendo en lo mismo, ya que el gasto corriente se está “comiendo” al gasto de inversión física directa, que tuvo una caída de 48.7%.

“Con una economía estancada, a la inversión ya no se le pueden hacer más recortes; de por sí ya está en los huesos”, enfatizó.

Todo eso en un contexto en el que no hay crecimiento económico, sin ingresos sostenibles y en un contexto geopolítico de tensiones, lo que revela la afectación de las finanzas públicas.

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“Se está presentando un deterioro muy importante en las finanzas públicas, ya que tan sólo en enero-febrero pasado el déficit fiscal subió 12 mil millones de pesos”, sentenció.

Si siguen creciendo más el gasto improductivo, advirtió, continuará aumentando más el déficit fiscal, lo que complicará alcanzar las metas encaminadas a la consoli dación que se prometió al cierre del sexenio anterior, cuando se endeudó más al país para concluir las obras emblemáticas de López Obrador.

Analistas de BBVA hicieron notar que las causas de la caída en la inversión son principalmente internas y se explican por el deterioro en la confianza en el marco del Estado de derecho, sobre todo a raíz de la reforma judicial.

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De ahí que establecieron que una implementación eficaz del Plan de Inversión en Infraestructura podría ser el primer detonante de esta necesaria mayor confianza para lograr mayores tasas de crecimiento económico.

Recortes no pegarán a los programas sociales

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se realizarán recortes a diversos gastos del gobierno federal para mantener el subsidio a la gasolina y diesel, que es de aproximadamente 5 mil millones de pesos a la semana.

En conferencia de prensa, a la Mandataria federal se le preguntó cuál será el periodo en el que tendrá vigencia dicho subsidio para que la gasolina y el diesel no suban más de 24 y 28 pesos, respectivamente, por litro.

Sheinbaum Pardo dijo que se mantendrá esa política sin dar una fecha de término y afirmó que los recursos serán tomados de presupuestos aprobados por el Congreso de la Unión para otros propósitos, sin especificar alguna dependencia federal o programa específico.

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“[El subsidio a gasolinas] lo tenemos que mantener, y eso significa más austeridad. Estamos cerrando todavía muchos gastos, que decía somos más que franciscanos acá, porque se tienen que reducir los gastos, estamos revisando todos los gastos”, manifestó.

Sin embargo, dijo que no contempla realizar recortes al presupuesto destinado a las becas escolares o a los programas sociales que entrega el gobierno federal, superior a un billón de pesos para este año.

“Tenemos que garantizar los programas de Bienestar, el apoyo de educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda y la inversión. Cada semana estamos revisando los ingresos, los egresos y las proyecciones hacia el cierre de 2026”, comentó.

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Explicó que aproximadamente la mitad del subsidio a gasolinas proviene de un impuesto que paga Petróleos Mexicanos (Pemex) por la venta del hidrocarburo.

“Son alrededor de 5 mil millones de pesos. Se compensan con lo que todavía exporta Pemex, que obviamente como está más alto el precio del petróleo ingresa más por esa parte de la exportación y Pemex paga un impuesto al erario, que corresponde a 30% de la producción por el precio. Entonces, al aumentar el precio también hay un incremento en lo que se llama el derecho para el bienestar que paga Pemex. Si uno compensa todo, son alrededor de 2 mil 500 millones de pesos semanales”, detalló.

El pasado 20 de marzo, el gobierno federal reactivó el subsidio a gasolinas, después de más de un año sin aplicar dicha política. La Presidenta afirmó que sin el subsidio el precio de las gasolinas rebasaría los 30 pesos.

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“Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diesel la gasolina estaría en más de 30 pesos el litro; el diesel estaría sobre 32, 33 pesos el litro”, aseveró.

Explicó que el aumento del precio del petróleo, derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán, impactó directamente en el precio de las gasolinas en México.

“El día de ayer volvió a subir el barril de petróleo por la situación en Irán, y está sobre 102, 103 dólares el barril; entonces, como los precios de la gasolina, del diesel se fijan internacionalmente para todos los países, aun cuando nosotros producimos la mayor parte de lo que consumimos el precio se fija por un precio internacional”, dijo.

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Sheinbaum Pardo informó que el acuerdo con los gasolineros es que la gasolina no supere los 24 pesos y el diesel los 28, y anunció que esta semana se reunirá de nuevo con empresarios para continuarlo.

“El precio de la gasolina magna no puede pasar de 24 pesos, que es como venía desde el año pasado… ahí estamos apoyando en casi seis, siete pesos el litro de gasolina. En el caso del diesel, hasta ahora se pudo llegar a un acuerdo de 28, pero queremos bajarlo más porque el diesel impacta en los precios de las mercancías. Entonces, esta semana voy a tener una reunión con todos los gasolineros”, adelantó.

Anunció reuniones esta semana con los empresarios que firmaron el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic) para solicitarles que no suban el precio de los productos por el alza de los combustibles.

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