La secretaria de bienestar, Ariadna Montiel Reyes, se reunió con la red de Servidores de la Nación del Estado de México (Edomex) para supervisar el avance de diferentes programas sociales del gobierno federal.

En Temoaya, la funcionaria federal destacó que estos funcionarios públicos, con su trabajo, llevan el bienestar casa por casa, consolidando un proyecto de nación que garantiza derechos para nuestro pueblo.

“En Temoaya, la Patria Otomí, en el #EstadoDeMéxico, nos reunimos con las y los #ServidoresDeLaNación, quienes con su trabajo llevan el bienestar casa por casa, consolidando un proyecto de nación que garantiza derechos para nuestro pueblo”, destacó la titular de Bienestar en redes sociales.

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A nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, agradeció a los Servidores de la Nación su compromiso y gran amor por el pueblo.

“Seguimos avanzando, construyendo el segundo piso de la #4TaTransformación.”, destacó.

La secretaria de bienestar, Ariadna Montiel, se reunió en Temoaya, Estado de México (Edomex) con servidores de la nación. Foto: X @A_MontielR

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